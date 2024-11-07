07 ноября 2024

В ХМАО закроют переправу через Обь из-за ледостава

Переправу через Обь в ХМАО закроют из-за установки наплавного моста
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправу через Обь в ХМАО закроют для установки наплавного моста
Переправу через Обь в ХМАО закроют для установки наплавного моста Фото:

Переправа через Обь в Нижневартовском районе ХМАО закроется из-за ледостава. Специалисты будут устанавливать наплавной мост через реку, сообщила пресс-служба Нижневартовского района.

«В связи с закрытием навигационного периода 2024 года и началом осеннего ледостава на реке Обь, в любой из дней в период с 11 по 20 ноября возможно закрытие переправы на Орехово-Ермаковское месторождение. Переправа возобновит работу после установки „наплавного моста“», — сообщили власти Нижневартовского района на официальном сайте.

С 7 ноября и до закрытия переправы паромы будут ходить с 07:00 до 19:00. Такой график установлен в связи с погодными условиями.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрывается навигация на реке Обь. Последние рейсы теплоходов были запланированы на 25, 26 и 27 октября 2024 года.

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Переправа через Обь в Нижневартовском районе ХМАО закроется из-за ледостава. Специалисты будут устанавливать наплавной мост через реку, сообщила пресс-служба Нижневартовского района. «В связи с закрытием навигационного периода 2024 года и началом осеннего ледостава на реке Обь, в любой из дней в период с 11 по 20 ноября возможно закрытие переправы на Орехово-Ермаковское месторождение. Переправа возобновит работу после установки „наплавного моста“», — сообщили власти Нижневартовского района на официальном сайте. С 7 ноября и до закрытия переправы паромы будут ходить с 07:00 до 19:00. Такой график установлен в связи с погодными условиями. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрывается навигация на реке Обь. Последние рейсы теплоходов были запланированы на 25, 26 и 27 октября 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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