В ХМАО закроют переправу через Обь из-за ледостава

Переправа через Обь в Нижневартовском районе ХМАО закроется из-за ледостава. Специалисты будут устанавливать наплавной мост через реку, сообщила пресс-служба Нижневартовского района.
«В связи с закрытием навигационного периода 2024 года и началом осеннего ледостава на реке Обь, в любой из дней в период с 11 по 20 ноября возможно закрытие переправы на Орехово-Ермаковское месторождение. Переправа возобновит работу после установки „наплавного моста“», — сообщили власти Нижневартовского района на официальном сайте.
С 7 ноября и до закрытия переправы паромы будут ходить с 07:00 до 19:00. Такой график установлен в связи с погодными условиями.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО закрывается навигация на реке Обь. Последние рейсы теплоходов были запланированы на 25, 26 и 27 октября 2024 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!