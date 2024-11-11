Патрушев: взорвать «Северные потоки» мог только спецназ НАТО

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У войск НАТО есть оборудование для подрыва «Северных потоков», сообщил Николай Патрушев
У войск НАТО есть оборудование для подрыва «Северных потоков», сообщил Николай Патрушев Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Помощник президента РФ Николай Патрушев выразил мнение, что украинские ВМС не располагают необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами для осуществления подрывных операций на значительной глубине. Однако, по его словам, такие возможности имеются у спецслужб Соединенных Штатов и Великобритании.

«Соединенные Штаты намеренно лишают Германию российских энергетических ресурсов, которые критически важны для ее экономического развития, в то время как действующее правительство ФРГ поддерживает тех, кто в реальности разрушает экономику страны», — поделился Патрушев с «Коммерсантом». По его мнению, США хотят хаотизировать энергетический рынок. 

Также, по информации Патрушева, Америка и Британия рассматривают подрывы газопроводов «Северные потоки» как один из методов продвижения своих экономических интересов. Страны могут совершить новые аналогичные теракты. Например, на морских оптоволоконных кабелях, которые играют ключевую роль в глобальной системе связи.

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Помощник президента РФ Николай Патрушев выразил мнение, что украинские ВМС не располагают необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами для осуществления подрывных операций на значительной глубине. Однако, по его словам, такие возможности имеются у спецслужб Соединенных Штатов и Великобритании. «Соединенные Штаты намеренно лишают Германию российских энергетических ресурсов, которые критически важны для ее экономического развития, в то время как действующее правительство ФРГ поддерживает тех, кто в реальности разрушает экономику страны», — поделился Патрушев с «Коммерсантом». По его мнению, США хотят хаотизировать энергетический рынок.  Также, по информации Патрушева, Америка и Британия рассматривают подрывы газопроводов «Северные потоки» как один из методов продвижения своих экономических интересов. Страны могут совершить новые аналогичные теракты. Например, на морских оптоволоконных кабелях, которые играют ключевую роль в глобальной системе связи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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