Помощник президента РФ Николай Патрушев выразил мнение, что украинские ВМС не располагают необходимым оборудованием и квалифицированными специалистами для осуществления подрывных операций на значительной глубине. Однако, по его словам, такие возможности имеются у спецслужб Соединенных Штатов и Великобритании.
«Соединенные Штаты намеренно лишают Германию российских энергетических ресурсов, которые критически важны для ее экономического развития, в то время как действующее правительство ФРГ поддерживает тех, кто в реальности разрушает экономику страны», — поделился Патрушев с «Коммерсантом». По его мнению, США хотят хаотизировать энергетический рынок.
Также, по информации Патрушева, Америка и Британия рассматривают подрывы газопроводов «Северные потоки» как один из методов продвижения своих экономических интересов. Страны могут совершить новые аналогичные теракты. Например, на морских оптоволоконных кабелях, которые играют ключевую роль в глобальной системе связи.
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