Издательство «Звезда» купило типографию «КП-Пермь»

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Типография печатала газеты
Типография печатала газеты Фото:

Состоялась сделка по продаже типографии «КП-Пермь», которая расположена в здании на улице 1905 года. Ее новым владельцем стал издательско-типографический комплекс «Звезда».

«Типография „КП-Пермь“, которая находится на улице 1905 года, продана издательско-полиграфическому комплексу „Звезда“. Гендиректор „КП-Пермь“ Елена Оломпиева отказалась комментировать дальнейшую судьбу предприятия», — пишет «Новый компаньон».

Уточняется, что до директора «Звезды» Алексея Коротаева тоже не удалось дозвониться. Типография «КП-Пермь» была основана в 2019 году. Должность директора заняла Елена Оломпиева. Предприятие занималось печатанием газет и другими видами полиграфической деятельности.

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Состоялась сделка по продаже типографии «КП-Пермь», которая расположена в здании на улице 1905 года. Ее новым владельцем стал издательско-типографический комплекс «Звезда». «Типография „КП-Пермь“, которая находится на улице 1905 года, продана издательско-полиграфическому комплексу „Звезда“. Гендиректор „КП-Пермь“ Елена Оломпиева отказалась комментировать дальнейшую судьбу предприятия», — пишет «Новый компаньон». Уточняется, что до директора «Звезды» Алексея Коротаева тоже не удалось дозвониться. Типография «КП-Пермь» была основана в 2019 году. Должность директора заняла Елена Оломпиева. Предприятие занималось печатанием газет и другими видами полиграфической деятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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