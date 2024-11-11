Издательство «Звезда» купило типографию «КП-Пермь»

Состоялась сделка по продаже типографии «КП-Пермь», которая расположена в здании на улице 1905 года. Ее новым владельцем стал издательско-типографический комплекс «Звезда».
«Типография „КП-Пермь“, которая находится на улице 1905 года, продана издательско-полиграфическому комплексу „Звезда“. Гендиректор „КП-Пермь“ Елена Оломпиева отказалась комментировать дальнейшую судьбу предприятия», — пишет «Новый компаньон».
Уточняется, что до директора «Звезды» Алексея Коротаева тоже не удалось дозвониться. Типография «КП-Пермь» была основана в 2019 году. Должность директора заняла Елена Оломпиева. Предприятие занималось печатанием газет и другими видами полиграфической деятельности.
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