Центр «Рубикон» впервые уничтожил артустановку ВСУ в Курской области

Российские военные впервые с помощью расчетов центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» ликвидировали артиллерийские установки ВСУ на курском пограничье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчетами Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ „Рубикон“ была обнаружена и уничтожена замаскированная артиллерийская установка ВСУ», — заявили в оборонном ведомстве. Отмечается, что уничтожение цели прошло в Курской области.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал деятельность центра «Рубикон», после чего провел совещание, посвященное работе данного объекта. В ходе встречи было отмечено, что центром было уничтожено свыше 400 единиц военной техники и вооружений ВС Украины, а также поражено приблизительно 800 военных объектов, передает RT.
Представители Минобороны подчеркнули, что «Рубикон» осуществляет непрерывное слежение за обстановкой с помощью разведывательных дронов. Обнаружив цель, центр направляет к ней боевой дрон для нанесения удара.
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