Подсчитана стоимость восстановления Курской области после вторжения ВСУ

Смирнов: затраты на восстановление Курской области превысят 700 млрд рублей
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Затраты на восстановление исчисляются в 700 млрд рублей
Затраты на восстановление исчисляются в 700 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Затраты на восстановление пострадавших от вторжения ВСУ территорий Курской области оцениваются свыше 700 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Алексей Смирнов.

«Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 млрд. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 млрд», —заявил Смирнов во время оперативного совещания, его слова приводит ТАСС.

В 2023 году депутаты Курского городского собрания одобрили бюджет на 2025 год, предусматривающий расходы в размере 13,5 миллиардов рублей. Однако уже в следующем году региональные власти пересмотрели финансовые показатели, увеличив их до 79,2 миллиарда рублей. В связи с этим, 7 ноября спикер Курской областной думы Юрий Амерев обратился к федеральному правительству с просьбой о выделении дополнительных 24,9 миллиарда рублей на финансовую поддержку региона в 2025 году.

Ситуация в регионе осложнена военными действиями, начавшимися 6 августа. В Курской области введены чрезвычайные и контртеррористические режимы. В ряде населенных пунктов проводится обязательная эвакуация жителей.

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Затраты на восстановление пострадавших от вторжения ВСУ территорий Курской области оцениваются свыше 700 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Алексей Смирнов. «Где шли боевые действия, либо была интенсивная работа артиллерии, беспилотной авиации, мы говорим о том, что там нам нужно 118 млрд. С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 млрд», —заявил Смирнов во время оперативного совещания, его слова приводит ТАСС. В 2023 году депутаты Курского городского собрания одобрили бюджет на 2025 год, предусматривающий расходы в размере 13,5 миллиардов рублей. Однако уже в следующем году региональные власти пересмотрели финансовые показатели, увеличив их до 79,2 миллиарда рублей. В связи с этим, 7 ноября спикер Курской областной думы Юрий Амерев обратился к федеральному правительству с просьбой о выделении дополнительных 24,9 миллиарда рублей на финансовую поддержку региона в 2025 году. Ситуация в регионе осложнена военными действиями, начавшимися 6 августа. В Курской области введены чрезвычайные и контртеррористические режимы. В ряде населенных пунктов проводится обязательная эвакуация жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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