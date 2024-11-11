В Китае внедорожник влетел в толпу людей на презентации российского Су-57

В Китае в городе Чжухай на выставке Airshow China 2024 во время презентации российского истребителя Су-57 внедорожник въехал в толпу людей. После инцидента машина скрылась с места. На данный момент не ясно, был ли наезд умышленным или нет, сообщает издание Stheadline.
«Внедорожник на большой скорости проехал по периферии спортивного центра Чжухай, врезавшись в большое количество людей, которые разбегались неподалеку, после чего транспортное средство скрылось», — говорится в материале. Отмечается, что десятки людей упали на землю после наезда.
Местная полиция сообщила, что наезд совершил 62-летний мужчина. Он находится под контролем сотрудников правоохранительных органов.
Кроме того, telegram-канал Mash писал, что на выставке, где произошел инцидент, презентовали новый российский Су-57. Уточняется, что шесть человек пострадали, еще минимум 10 погибли. По предварительным данным, водитель внедорожника мог быть террористом.
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В Китае в городе Чжухай на выставке Airshow China 2024 во время презентации российского истребителя Су-57 внедорожник въехал в толпу людей. После инцидента машина скрылась с места. На данный момент не ясно, был ли наезд умышленным или нет, сообщает издание Stheadline. «Внедорожник на большой скорости проехал по периферии спортивного центра Чжухай, врезавшись в большое количество людей, которые разбегались неподалеку, после чего транспортное средство скрылось», — говорится в материале. Отмечается, что десятки людей упали на землю после наезда. Местная полиция сообщила, что наезд совершил 62-летний мужчина. Он находится под контролем сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, telegram-канал Mash писал, что на выставке, где произошел инцидент, презентовали новый российский Су-57. Уточняется, что шесть человек пострадали, еще минимум 10 погибли. По предварительным данным, водитель внедорожника мог быть террористом.