В Китае внедорожник влетел в толпу людей на презентации российского Су-57

11 ноября 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

В результате наезда внедорожника в Китае, предварительно, погибли минимум 10 человек Фото: Анна Майорова © URA.RU В Китае в городе Чжухай на выставке Airshow China 2024 во время презентации российского истребителя Су-57 внедорожник въехал в толпу людей. После инцидента машина скрылась с места. На данный момент не ясно, был ли наезд умышленным или нет, сообщает издание Stheadline. «Внедорожник на большой скорости проехал по периферии спортивного центра Чжухай, врезавшись в большое количество людей, которые разбегались неподалеку, после чего транспортное средство скрылось», — говорится в материале . Отмечается, что десятки людей упали на землю после наезда. Местная полиция сообщила, что наезд совершил 62-летний мужчина. Он находится под контролем сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, telegram-канал Mash писал, что на выставке, где произошел инцидент, презентовали новый российский Су-57. Уточняется, что шесть человек пострадали, еще минимум 10 погибли. По предварительным данным, водитель внедорожника мог быть террористом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Китае в городе Чжухай на выставке Airshow China 2024 во время презентации российского истребителя Су-57 внедорожник въехал в толпу людей. После инцидента машина скрылась с места. На данный момент не ясно, был ли наезд умышленным или нет, сообщает издание Stheadline. «Внедорожник на большой скорости проехал по периферии спортивного центра Чжухай, врезавшись в большое количество людей, которые разбегались неподалеку, после чего транспортное средство скрылось», — говорится в материале. Отмечается, что десятки людей упали на землю после наезда. Местная полиция сообщила, что наезд совершил 62-летний мужчина. Он находится под контролем сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, telegram-канал Mash писал, что на выставке, где произошел инцидент, презентовали новый российский Су-57. Уточняется, что шесть человек пострадали, еще минимум 10 погибли. По предварительным данным, водитель внедорожника мог быть террористом.