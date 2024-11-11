В Перми состояние памятника «Штаб бригады» признали неудовлетворительным

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Объект культурного наследия расположен по улице Красные Казармы
Объект культурного наследия расположен по улице Красные Казармы Фото:

В Перми состояние исторического здания по улице Красные Казармы, 6 признано неудовлетворительным. Госинспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья издала соответствующий приказ.

«Приказ об отнесении объекта культурного наследия — памятника регионального значения „Штаб бригады“ — к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии», — написано в документе на сайте ведомства. Здание входит в состав охраняемого ансамбля «Красные казармы». Территорию в разные годы посещали революционеры Клавдия Кирсанова и Надежда Крупская.

Согласно данным из открытых источников, памятник по указанному адресу — это пустой двухэтажный дом, построенный в 1910–1916 годах. Он расположен на земельном участке площадью 3,32 гектара. По информации из Росреестра, владельцем территории является ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ.

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В Перми состояние исторического здания по улице Красные Казармы, 6 признано неудовлетворительным. Госинспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья издала соответствующий приказ. «Приказ об отнесении объекта культурного наследия — памятника регионального значения „Штаб бригады“ — к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии», — написано в документе на сайте ведомства. Здание входит в состав охраняемого ансамбля «Красные казармы». Территорию в разные годы посещали революционеры Клавдия Кирсанова и Надежда Крупская. Согласно данным из открытых источников, памятник по указанному адресу — это пустой двухэтажный дом, построенный в 1910–1916 годах. Он расположен на земельном участке площадью 3,32 гектара. По информации из Росреестра, владельцем территории является ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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