В Перми состояние памятника «Штаб бригады» признали неудовлетворительным

В Перми состояние исторического здания по улице Красные Казармы, 6 признано неудовлетворительным. Госинспекция по охране объектов культурного наследия Прикамья издала соответствующий приказ.
«Приказ об отнесении объекта культурного наследия — памятника регионального значения „Штаб бригады“ — к объектам культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии», — написано в документе на сайте ведомства. Здание входит в состав охраняемого ансамбля «Красные казармы». Территорию в разные годы посещали революционеры Клавдия Кирсанова и Надежда Крупская.
Согласно данным из открытых источников, памятник по указанному адресу — это пустой двухэтажный дом, построенный в 1910–1916 годах. Он расположен на земельном участке площадью 3,32 гектара. По информации из Росреестра, владельцем территории является ФГКУ «Приволжско-Уральское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ.
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