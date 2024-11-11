В Челябинске изъяли 12 тысяч бутылок паленого алкоголя

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Открытие Уральского театрального форума. Челябинск, вино, шампанское, бутылки, спиртное, алкоголь, ламбруско
Полицейские оценили партию контрафактного алкоголя в 3,5 миллиона рублей Фото:

В Ленинском районе Челябинска полицейские изъяли из оборота 12 тысяч бутылок нелегального спиртного. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону.

«Сотрудники отдела экономической безопасности задержали местного жителя при передаче крупной партии немаркированной алкогольной продукции. В результате оперативных мероприятий было изъято 12 тысяч бутылок», — сообщили в региональном главке МВД.

Полицейские оценивают партию в 3,5 миллиона рублей. Владельцу спиртного может грозить уголовное наказание. Почти параллельно правоохранители задержали жительницу Калининского района Челябинска, которая также торговала немаркированным алкоголем. В Магнитогорске оперативники зафиксировали факт продажи 147 пачек табака без марок. Рейды прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь-табак».

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В Ленинском районе Челябинска полицейские изъяли из оборота 12 тысяч бутылок нелегального спиртного. Об этом URA.RU сообщили в Главном управлении МВД России по региону. «Сотрудники отдела экономической безопасности задержали местного жителя при передаче крупной партии немаркированной алкогольной продукции. В результате оперативных мероприятий было изъято 12 тысяч бутылок», — сообщили в региональном главке МВД. Полицейские оценивают партию в 3,5 миллиона рублей. Владельцу спиртного может грозить уголовное наказание. Почти параллельно правоохранители задержали жительницу Калининского района Челябинска, которая также торговала немаркированным алкоголем. В Магнитогорске оперативники зафиксировали факт продажи 147 пачек табака без марок. Рейды прошли в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь-табак».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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