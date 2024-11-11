Полпред Жога попрощался с донецкими депутатами. Видео

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Полпред УрФО Артем Жога в свердловском филиале Фонда «Защитники Отечества». Екатеринбург , жога артем
Артем Жога в речи обратил особое внимание на соцгарантии для жителей ДНР Фото:

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога попрощался с донецкими депутатами, выступив с трибуны Народного совета ДНР, который возглавлял год до перевода на Урал. Видео выступления Жоги появилось в telegram-канале местного парламента.

«Благодарю депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики за совместную эффективную работу! Вместе мы плодотворно работали над интеграцией республики в правовое поле России, совершенствовали законодательство ДНР, разрабатывали и принимали меры поддержки льготных категорий жителей республики», — сказал Жога.

По его словам, большую работу они с депутатами проделали в предоставлении соцгарантий участникам СВО, ополченцам первой волны, проведя десятки пленарных заседаний, сотни заседаний комитетов и тысячи приемов граждан. Жога также уточнил, что обращалось большое внимание на частные проблемы жителей ДНР по вопросам ЖКХ, экономики и срочного вмешательства в проблемы республики.

Жога стал полпредом 2 октября. До того, как возглавить Народный совет в сентябре 2023-го, он два года командовал батальоном «Спарта», приняв должность после гибели его сына Владимира — Героя РФ. Сам Жога имеет звание Героя ДНР.

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Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога попрощался с донецкими депутатами, выступив с трибуны Народного совета ДНР, который возглавлял год до перевода на Урал. Видео выступления Жоги появилось в telegram-канале местного парламента. «Благодарю депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики за совместную эффективную работу! Вместе мы плодотворно работали над интеграцией республики в правовое поле России, совершенствовали законодательство ДНР, разрабатывали и принимали меры поддержки льготных категорий жителей республики», — сказал Жога. По его словам, большую работу они с депутатами проделали в предоставлении соцгарантий участникам СВО, ополченцам первой волны, проведя десятки пленарных заседаний, сотни заседаний комитетов и тысячи приемов граждан. Жога также уточнил, что обращалось большое внимание на частные проблемы жителей ДНР по вопросам ЖКХ, экономики и срочного вмешательства в проблемы республики. Жога стал полпредом 2 октября. До того, как возглавить Народный совет в сентябре 2023-го, он два года командовал батальоном «Спарта», приняв должность после гибели его сына Владимира — Героя РФ. Сам Жога имеет звание Героя ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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