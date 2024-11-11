Полпред Жога попрощался с донецкими депутатами. Видео

11 ноября 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Артем Жога в речи обратил особое внимание на соцгарантии для жителей ДНР Фото: Илья Московец © URA.RU Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога попрощался с донецкими депутатами, выступив с трибуны Народного совета ДНР, который возглавлял год до перевода на Урал. Видео выступления Жоги появилось в telegram-канале местного парламента. «Благодарю депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики за совместную эффективную работу! Вместе мы плодотворно работали над интеграцией республики в правовое поле России, совершенствовали законодательство ДНР, разрабатывали и принимали меры поддержки льготных категорий жителей республики», — сказал Жога. По его словам, большую работу они с депутатами проделали в предоставлении соцгарантий участникам СВО, ополченцам первой волны, проведя десятки пленарных заседаний, сотни заседаний комитетов и тысячи приемов граждан. Жога также уточнил, что обращалось большое внимание на частные проблемы жителей ДНР по вопросам ЖКХ, экономики и срочного вмешательства в проблемы республики. Жога стал полпредом 2 октября. До того, как возглавить Народный совет в сентябре 2023-го, он два года командовал батальоном «Спарта», приняв должность после гибели его сына Владимира — Героя РФ. Сам Жога имеет звание Героя ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога попрощался с донецкими депутатами, выступив с трибуны Народного совета ДНР, который возглавлял год до перевода на Урал. Видео выступления Жоги появилось в telegram-канале местного парламента. «Благодарю депутатов Народного совета Донецкой Народной Республики за совместную эффективную работу! Вместе мы плодотворно работали над интеграцией республики в правовое поле России, совершенствовали законодательство ДНР, разрабатывали и принимали меры поддержки льготных категорий жителей республики», — сказал Жога. По его словам, большую работу они с депутатами проделали в предоставлении соцгарантий участникам СВО, ополченцам первой волны, проведя десятки пленарных заседаний, сотни заседаний комитетов и тысячи приемов граждан. Жога также уточнил, что обращалось большое внимание на частные проблемы жителей ДНР по вопросам ЖКХ, экономики и срочного вмешательства в проблемы республики. Жога стал полпредом 2 октября. До того, как возглавить Народный совет в сентябре 2023-го, он два года командовал батальоном «Спарта», приняв должность после гибели его сына Владимира — Героя РФ. Сам Жога имеет звание Героя ДНР.