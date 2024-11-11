На СВО погиб 26-летний гранатометчик из Прикамья

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Церемония прощания с военнослужащим пройдет 13 ноября
Церемония прощания с военнослужащим пройдет 13 ноября Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб наводчик гранатометного отделения Сергей Набок из Пермского края. Боец родился в апреле 1998 года, передает пресс-служба мэрии Верещагинского округа.

«Трагические вести. В ходе СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины 4 июля погиб Сергей Набок старший наводчик гранатометного отделения», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».

Прикамский военнослужащий учился в школе №121. Профессию юриста он освоил в Пермском кооперативном техникуме. С декабря 2016 года по декабрь 2017-го проходил службу в танковых войсках ВС РФ.

Прощание с Сергеем Набоком состоится 13 ноября в верещагинском дворце досуга по улице Железнодорожной, 16. Церемония намечена на 11:00. Траурный митинг начнется 11.30.

Близкие запомнят погибшего бойца любящим сыном, мужем и отцом
Близкие запомнят погибшего бойца любящим сыном, мужем и отцом
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Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб наводчик гранатометного отделения Сергей Набок из Пермского края. Боец родился в апреле 1998 года, передает пресс-служба мэрии Верещагинского округа. «Трагические вести. В ходе СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины 4 июля погиб Сергей Набок старший наводчик гранатометного отделения», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте». Прикамский военнослужащий учился в школе №121. Профессию юриста он освоил в Пермском кооперативном техникуме. С декабря 2016 года по декабрь 2017-го проходил службу в танковых войсках ВС РФ. Прощание с Сергеем Набоком состоится 13 ноября в верещагинском дворце досуга по улице Железнодорожной, 16. Церемония намечена на 11:00. Траурный митинг начнется 11.30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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