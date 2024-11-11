На СВО погиб 26-летний гранатометчик из Прикамья

Во время проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб наводчик гранатометного отделения Сергей Набок из Пермского края. Боец родился в апреле 1998 года, передает пресс-служба мэрии Верещагинского округа.
«Трагические вести. В ходе СВО на территории ЛНР, ДНР и Украины 4 июля погиб Сергей Набок старший наводчик гранатометного отделения», — написано на странице окружной администрации в соцсети «ВКонтакте».
Прикамский военнослужащий учился в школе №121. Профессию юриста он освоил в Пермском кооперативном техникуме. С декабря 2016 года по декабрь 2017-го проходил службу в танковых войсках ВС РФ.
Прощание с Сергеем Набоком состоится 13 ноября в верещагинском дворце досуга по улице Железнодорожной, 16. Церемония намечена на 11:00. Траурный митинг начнется 11.30.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!