В Москве проверяют ТЦ «Каширская плаза» после сообщения о минировании

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Специалисты проводят проверку торгового центра «Каширская плаза» в Москве после получения анонимного сообщения о возможном минировании. По информации экстренных служб, здание было эвакуировано.

«Около 19.40 мск поступил анонимный звонок с угрозой минирования в ТЦ 'Каширская плаза'», — сообщил источник в экстренных службах РИА Новости. Сразу после поступления сообщения началась эвакуация посетителей и персонала.

После эвакуации здание торгового центра начали проверять специалисты с кинологическими бригадами. Операция по обеспечению безопасности продолжается, результаты проверки пока не известны.

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Специалисты проводят проверку торгового центра «Каширская плаза» в Москве после получения анонимного сообщения о возможном минировании. По информации экстренных служб, здание было эвакуировано. «Около 19.40 мск поступил анонимный звонок с угрозой минирования в ТЦ 'Каширская плаза'», — сообщил источник в экстренных службах РИА Новости. Сразу после поступления сообщения началась эвакуация посетителей и персонала. После эвакуации здание торгового центра начали проверять специалисты с кинологическими бригадами. Операция по обеспечению безопасности продолжается, результаты проверки пока не известны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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