В Москве проверяют ТЦ «Каширская плаза» после сообщения о минировании

Специалисты проводят проверку торгового центра «Каширская плаза» в Москве после получения анонимного сообщения о возможном минировании. По информации экстренных служб, здание было эвакуировано.
«Около 19.40 мск поступил анонимный звонок с угрозой минирования в ТЦ 'Каширская плаза'», — сообщил источник в экстренных службах РИА Новости. Сразу после поступления сообщения началась эвакуация посетителей и персонала.
После эвакуации здание торгового центра начали проверять специалисты с кинологическими бригадами. Операция по обеспечению безопасности продолжается, результаты проверки пока не известны.
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