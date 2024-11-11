В Москве проверяют ТЦ «Каширская плаза» после сообщения о минировании

11 ноября 2024 в 23:03 Размер текста - 17 +

Специалисты проводят проверку торгового центра «Каширская плаза» в Москве после получения анонимного сообщения о возможном минировании. По информации экстренных служб, здание было эвакуировано. «Около 19.40 мск поступил анонимный звонок с угрозой минирования в ТЦ 'Каширская плаза'», — сообщил источник в экстренных службах РИА Новости. Сразу после поступления сообщения началась эвакуация посетителей и персонала. После эвакуации здание торгового центра начали проверять специалисты с кинологическими бригадами. Операция по обеспечению безопасности продолжается, результаты проверки пока не известны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Специалисты проводят проверку торгового центра «Каширская плаза» в Москве после получения анонимного сообщения о возможном минировании. По информации экстренных служб, здание было эвакуировано. «Около 19.40 мск поступил анонимный звонок с угрозой минирования в ТЦ 'Каширская плаза'», — сообщил источник в экстренных службах РИА Новости. Сразу после поступления сообщения началась эвакуация посетителей и персонала. После эвакуации здание торгового центра начали проверять специалисты с кинологическими бригадами. Операция по обеспечению безопасности продолжается, результаты проверки пока не известны.