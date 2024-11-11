Умер автор песни из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев

Умер известный ученый и поэт Дмитрий Сухарев, настоящая фамилия которого Сахаров. Дмитрий Антонович скончался в возрасте 94 лет, оставив после себя значительный вклад в русскую поэзию и науку. Его тексты песен и стихотворения любимы многими, в том числе песня «Александра» из культового фильма «Москва слезам не верит».
Поэт Александр Правиков выразил свои соболезнования в связи с кончиной Сухарева: «Печаль, умер Дмитрий Сухарев. Понятно, что 94 года, мало кому столько удается и прожить, и написать. Но все же. Спасибо, Дмитрий Антонович, за многие любимые стихи и песни», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».
Дмитрий Сахаров был не только талантливым поэтом, но и выдающимся ученым. Он окончил МГУ, защитил докторскую диссертацию в 1973 году и в 1995 году стал действительным членом Российской академии естественных наук. Кроме того, под псевдонимом Дмитрий Сухарев он активно занимался литературной деятельностью, в том числе работал над мюзиклом по пьесе Антона Чехова «Предложение» в сотрудничестве с композитором Сергеем Никитиным.
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