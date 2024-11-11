11 ноября 2024

Бастрыкин приказал возбудить дело о нападении собаки на семью в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин поставил дело на контроль центрального аппарата СК Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бойцовой собаки на семью с младенцем в Екатеринбурге. Об этом сообщили пресс-службе ведомства.

«В октябре текущего года на улице возле торгового центра „Радуга Парк“ агрессивное животное, находившееся на самовыгуле без намордника и поводка, набросилось на женщину, укусив за бедро и предплечья. Супруг заявительницы, на руках которого находилась их пятимесячная дочь, также пострадал… Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении.

В результате нападения у женщины сильно повреждена нога и образовалась обширная гематома. Матери требуется лечение. В ведомстве отметили, что владелец агрессивного пса пока не найден. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бойцовой собаки на семью с младенцем в Екатеринбурге. Об этом сообщили пресс-службе ведомства. «В октябре текущего года на улице возле торгового центра „Радуга Парк“ агрессивное животное, находившееся на самовыгуле без намордника и поводка, набросилось на женщину, укусив за бедро и предплечья. Супруг заявительницы, на руках которого находилась их пятимесячная дочь, также пострадал… Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении. В результате нападения у женщины сильно повреждена нога и образовалась обширная гематома. Матери требуется лечение. В ведомстве отметили, что владелец агрессивного пса пока не найден. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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