Бастрыкин приказал возбудить дело о нападении собаки на семью в Екатеринбурге

12 ноября 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поставил дело на контроль центрального аппарата СК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бойцовой собаки на семью с младенцем в Екатеринбурге. Об этом сообщили пресс-службе ведомства. «В октябре текущего года на улице возле торгового центра „Радуга Парк“ агрессивное животное, находившееся на самовыгуле без намордника и поводка, набросилось на женщину, укусив за бедро и предплечья. Супруг заявительницы, на руках которого находилась их пятимесячная дочь, также пострадал… Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении. В результате нападения у женщины сильно повреждена нога и образовалась обширная гематома. Матери требуется лечение. В ведомстве отметили, что владелец агрессивного пса пока не найден. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения бойцовой собаки на семью с младенцем в Екатеринбурге. Об этом сообщили пресс-службе ведомства. «В октябре текущего года на улице возле торгового центра „Радуга Парк“ агрессивное животное, находившееся на самовыгуле без намордника и поводка, набросилось на женщину, укусив за бедро и предплечья. Супруг заявительницы, на руках которого находилась их пятимесячная дочь, также пострадал… Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении. В результате нападения у женщины сильно повреждена нога и образовалась обширная гематома. Матери требуется лечение. В ведомстве отметили, что владелец агрессивного пса пока не найден. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.