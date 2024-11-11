11 ноября 2024

ООН принял резолюцию России по борьбе с неонацизмом

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия подготовила резолюцию в соавторстве с другими странами
Россия подготовила резолюцию в соавторстве с другими странами Фото:

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, инициированную Россией, направленную на борьбу с нацизмом и другими формами расизма и дискриминации. В документе, поддержанном 116 странами, осуждаются все попытки пересмотра истории Второй мировой войны и героизации нацистских символов и деятелей. 

В резолюции содержится поправка, которая указывает на стремление России использовать борьбу с неонацизмом как одно из обоснований для военных действий на Украине. Эту поправку поддержали 66 стран, в то время как 43 выразили свою несогласие, а 51 страна воздержалась. Запись заседания опубликована на сайте ООН.

Кроме того, резолюция призывает государства к принятию конкретных мер в законодательной и образовательной сферах для предотвращения распространения расистских и дискриминационных идеологий. Соавторами документа выступили такие страны, как Китай, ЮАР, Северная Корея, Армения и Сербия, что подчеркивает международную поддержку инициативы.

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Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию, инициированную Россией, направленную на борьбу с нацизмом и другими формами расизма и дискриминации. В документе, поддержанном 116 странами, осуждаются все попытки пересмотра истории Второй мировой войны и героизации нацистских символов и деятелей.  В резолюции содержится поправка, которая указывает на стремление России использовать борьбу с неонацизмом как одно из обоснований для военных действий на Украине. Эту поправку поддержали 66 стран, в то время как 43 выразили свою несогласие, а 51 страна воздержалась. Запись заседания опубликована на сайте ООН. Кроме того, резолюция призывает государства к принятию конкретных мер в законодательной и образовательной сферах для предотвращения распространения расистских и дискриминационных идеологий. Соавторами документа выступили такие страны, как Китай, ЮАР, Северная Корея, Армения и Сербия, что подчеркивает международную поддержку инициативы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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