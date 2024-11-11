Мичков выйдет на лед в составе «Филадельфии» в матче НХЛ против «Сан-Хосе»

Хоккеиста из Перми Матвея Мичкова вернули в состав «Филадельфии Флайерз» на ближайший матч. По данным пресс-службы американского клуба — впереди игра с командой «Сан-Хосе Шаркс».
«Флайерз отчаянно нуждаются, чтобы Морган Фрост, Тайсон Ферстер и Матвей Мичков начали давать результаты в формате пять на пять. Мичков не выходил на поле в последних двух играх. Ферстер и Фрост получили ограниченное игровое время», — написано на сайте «Филадельфии».
Пермяк летом стал выступать за клуб из НХЛ. В США долго ждали его появления, а когда «Флайерз» заполучил хоккеиста, стал рекламировать его как новую суперзвезду. В начале ноября Мичкова вывели из основного состава из-за неудовлетворительной игры. Главный тренер «Флайерз» Джон Торторелла лично занялся воспитанием форварда.
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