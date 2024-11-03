Хоккеист из Перми Матвей Мичков отметился четырьмя шайбами и пятью результативными передачами в играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за клуб «Филадельфия Флайерз». За работу спортсмена поблагодарил тренер команды Джон Торторелла.
«Еще до его приезда мне говорили, что он [Матвей Мичков] любит соревноваться. <...> Я просто думаю, что он проделал действительно хорошую работу. Будучи молодым парнем, придя сюда, когда все о нем говорили, и все внимание было обращено на него. Он очень хорошо справляется», — слова Джона Тортореллы приводит официальный сайт НХЛ.
Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. Для помощи в адаптации хоккеиста специально пригласили легендарного российского тренера Олега Знарка. Свою первую шайбу и сразу дубль пермяк оформил за «Филадельфию» в игре против «Эдмонтон Ойлерз».
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