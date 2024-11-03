03 ноября 2024

Тренер пермяка, на которого молятся в США, похвалил спортсмена за работу в клубе НХЛ

Пермский хоккеист Матвей Мичков забросил четыре шайбы в чемпионате НХЛ
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Пермяк летом подписал контракт с американским клубом
Пермяк летом подписал контракт с американским клубом Фото:

Хоккеист из Перми Матвей Мичков отметился четырьмя шайбами и пятью результативными передачами в играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за клуб «Филадельфия Флайерз». За работу спортсмена поблагодарил тренер команды Джон Торторелла.

«Еще до его приезда мне говорили, что он [Матвей Мичков] любит соревноваться. <...> Я просто думаю, что он проделал действительно хорошую работу. Будучи молодым парнем, придя сюда, когда все о нем говорили, и все внимание было обращено на него. Он очень хорошо справляется», — слова Джона Тортореллы приводит официальный сайт НХЛ.

Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. Для помощи в адаптации хоккеиста специально пригласили легендарного российского тренера Олега Знарка. Свою первую шайбу и сразу дубль пермяк оформил за «Филадельфию» в игре против «Эдмонтон Ойлерз».

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Хоккеист из Перми Матвей Мичков отметился четырьмя шайбами и пятью результативными передачами в играх Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за клуб «Филадельфия Флайерз». За работу спортсмена поблагодарил тренер команды Джон Торторелла. «Еще до его приезда мне говорили, что он [Матвей Мичков] любит соревноваться. <...> Я просто думаю, что он проделал действительно хорошую работу. Будучи молодым парнем, придя сюда, когда все о нем говорили, и все внимание было обращено на него. Он очень хорошо справляется», — слова Джона Тортореллы приводит официальный сайт НХЛ. Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. Для помощи в адаптации хоккеиста специально пригласили легендарного российского тренера Олега Знарка. Свою первую шайбу и сразу дубль пермяк оформил за «Филадельфию» в игре против «Эдмонтон Ойлерз».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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