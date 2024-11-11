11 ноября 2024

В ЯНАО легковушка влетела в грейдер. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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пассажир и водитель легковушки получили травмы
пассажир и водитель легковушки получили травмы Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) вечером 12 ноября недалеко от МФЦ автомобиль Nissan столкнулся с грейдером. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки получили травмы. Об этом стало известно из сообщения муниципальных СМИ.

«На улице Гагарина рядом с МФЦ произошло ДТП. Столкнулись грейдер с легковушкой. Два человека из легкового автомобиля пострадали», — сообщает telegram-канал «ИА Лабытнанги».

Пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.

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В Лабытнанги (ЯНАО) вечером 12 ноября недалеко от МФЦ автомобиль Nissan столкнулся с грейдером. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки получили травмы. Об этом стало известно из сообщения муниципальных СМИ. «На улице Гагарина рядом с МФЦ произошло ДТП. Столкнулись грейдер с легковушкой. Два человека из легкового автомобиля пострадали», — сообщает telegram-канал «ИА Лабытнанги». Пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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