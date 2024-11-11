В Лабытнанги (ЯНАО) вечером 12 ноября недалеко от МФЦ автомобиль Nissan столкнулся с грейдером. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки получили травмы. Об этом стало известно из сообщения муниципальных СМИ.
«На улице Гагарина рядом с МФЦ произошло ДТП. Столкнулись грейдер с легковушкой. Два человека из легкового автомобиля пострадали», — сообщает telegram-канал «ИА Лабытнанги».
Пострадавшим медицинская помощь оказана на месте. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранители.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать ДТП. Ответ ожидается.
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