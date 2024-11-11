В Курганской области при тушении пожара обнаружили труп мужчины

В поселке Варгаши Курганской области при тушении пожара, который среди ночи охватил частный дом, был обнаружен труп мужчины. О происшествии сообщает региональное следственное управление СКР.
«Ночью в одном из частных домов по улице Серова произошло возгорание. При тушении пожара обнаружено тело 47-летнего хозяина дома. По данному факту проводится доследственная проверка», — сообщает СУ СКР по Курганской области.
По предварительным данным, трагедия могла произойти из-за неосторожности хозяина дома при обращении с огнем. Для установления точной причины пожара и гибели человека назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.
Ранее URA.RU писало о том, что в этом же поселке произошел пожар из-за неисправной проводки. Возгорание случилось в доме по улице Кирова. Один из жильцов проснулся и разбудил семью и соседей. В результате никто не пострадал.
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