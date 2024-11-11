Путин наградил в ДНР генерала званием Героя России посмертно

В Севастополе прошли похороны генерал-майора Павла Клименко, командира мотострелковой бригады, который был посмертно награжден президентом России Владимиром Путиным званием Героя России. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Дети Павла Юрьевича, Никита и Наталья, сегодня приняли от военачальника награду папы — Звезду Героя России», — написал Развожаев. Губернатор поделился, что Путин посмертно наградил Клименко за его заслуги перед страной.
До своей смерти генерал Клименко был удостоен множества государственных наград, включая орден Александра Невского, орден «За военные заслуги», медаль «За отвагу», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и дважды орден Мужества. Эти награды свидетельствуют о выдающихся достижениях и личной храбрости Клименко в служении России.
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