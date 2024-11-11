11 ноября 2024

Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил выставить России 24-часовой ультиматум

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В Германии пригрозили разрешить ВСУ ударять по территории России
В Германии пригрозили разрешить ВСУ ударять по территории России Фото:

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Украине. Об этом он сообщил в интервью немецкому журналу Stern.

«Если же этот ультиматум не будет выполнен, мы поставим Киеву крылатые ракеты Taurus и снимем запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием», — заявил Мерц журналу Stern. Таким образом, политик подчеркивает серьезность своих намерений в случае несоблюдения Россией условий ультиматума.

Дополнительно Фридрих Мерц подчеркнул, что такие меры являются частью его стратегии по укреплению безопасности в Европе и поддержке Украины. Эти шаги, по его мнению, должны способствовать быстрому урегулированию конфликта и восстановлению мира в регионе.

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Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Украине. Об этом он сообщил в интервью немецкому журналу Stern. «Если же этот ультиматум не будет выполнен, мы поставим Киеву крылатые ракеты Taurus и снимем запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием», — заявил Мерц журналу Stern. Таким образом, политик подчеркивает серьезность своих намерений в случае несоблюдения Россией условий ультиматума. Дополнительно Фридрих Мерц подчеркнул, что такие меры являются частью его стратегии по укреплению безопасности в Европе и поддержке Украины. Эти шаги, по его мнению, должны способствовать быстрому урегулированию конфликта и восстановлению мира в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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