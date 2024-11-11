Кандидат в канцлеры ФРГ пригрозил выставить России 24-часовой ультиматум

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил о готовности выставить России 24-часовой ультиматум с требованием прекратить боевые действия на Украине. Об этом он сообщил в интервью немецкому журналу Stern.
«Если же этот ультиматум не будет выполнен, мы поставим Киеву крылатые ракеты Taurus и снимем запрет на нанесение ударов вглубь российской территории дальнобойным оружием», — заявил Мерц журналу Stern. Таким образом, политик подчеркивает серьезность своих намерений в случае несоблюдения Россией условий ультиматума.
Дополнительно Фридрих Мерц подчеркнул, что такие меры являются частью его стратегии по укреплению безопасности в Европе и поддержке Украины. Эти шаги, по его мнению, должны способствовать быстрому урегулированию конфликта и восстановлению мира в регионе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.