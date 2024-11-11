11 ноября 2024

В столице Абхазии десятки человек окружили здание Службы госбезопасности

© Служба новостей «URA.RU»
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К зданию администрации стягивают военную технику
К зданию администрации стягивают военную технику Фото:

В Сухуме у здания Службы государственной безопасности Абхазии прошел массовый митинг. Местные жители собрались после сообщений о задержании нескольких представителей оппозиции. Инцидент вызвал резкую реакцию среди населения региона, пишет telegram-канала Baza.

«В столице Абхазии жители окружили здание Службы госбезопасности (аналог местной ФСБ), а также перекрыли Гумистинский мост и мост через реку Кодор. К зданию администрации президента Абхазии в Сухуме стягивают военную технику», — передает telegram-канал. 

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как машина врезается в ворота здания службы. В соцсетях также появилась информация о столкновениях между участниками митинга и силовыми структурами.

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В Сухуме у здания Службы государственной безопасности Абхазии прошел массовый митинг. Местные жители собрались после сообщений о задержании нескольких представителей оппозиции. Инцидент вызвал резкую реакцию среди населения региона, пишет telegram-канала Baza. «В столице Абхазии жители окружили здание Службы госбезопасности (аналог местной ФСБ), а также перекрыли Гумистинский мост и мост через реку Кодор. К зданию администрации президента Абхазии в Сухуме стягивают военную технику», — передает telegram-канал.  На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как машина врезается в ворота здания службы. В соцсетях также появилась информация о столкновениях между участниками митинга и силовыми структурами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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