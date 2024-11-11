В столице Абхазии десятки человек окружили здание Службы госбезопасности

В Сухуме у здания Службы государственной безопасности Абхазии прошел массовый митинг. Местные жители собрались после сообщений о задержании нескольких представителей оппозиции. Инцидент вызвал резкую реакцию среди населения региона, пишет telegram-канала Baza.
«В столице Абхазии жители окружили здание Службы госбезопасности (аналог местной ФСБ), а также перекрыли Гумистинский мост и мост через реку Кодор. К зданию администрации президента Абхазии в Сухуме стягивают военную технику», — передает telegram-канал.
На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как машина врезается в ворота здания службы. В соцсетях также появилась информация о столкновениях между участниками митинга и силовыми структурами.
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