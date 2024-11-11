Президент Абхазии провел экстренное заседание Совбеза после стычек

Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности из-за блокирования центральной автотрассы сторонниками задержанных оппозиционеров. О перекрытии мостов и необходимости принятия мер сообщила, пресс-служба главы государства.
«В связи со сложившейся ситуацией, вызванной незаконным блокированием республиканской трассы, президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности. Руководители силовых структур доложили главе государства о принимаемых мерах по предотвращению противоправных действий», — сообщила пресс-служба президента Абхазии.
Сторонники оппозиции начали акции протеста после задержания пятерых их представителей 11 ноября. Протестующие перекрыли движение по Гумистинскому и Кодорскому мостам, а также организовали митинг на площади Свободы в Сухуме, требуя освобождения задержанных.
Ранее в Сухуме у здания Службы государственной безопасности Абхазии прошел массовый митинг. Местные жители собрались после сообщений о задержании нескольких представителей оппозиции.
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