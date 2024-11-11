11 ноября 2024

Генпрокурор Абхазии сообщил о задержании четверых оппозиционных активистов

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Задержаны четыре человека, подозреваемые в покушении на депутата
Задержаны четыре человека, подозреваемые в покушении на депутата Фото:

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба заявил о задержании четырех граждан, которые совершили противоправные действия в отношении депутата парламента. Об этом сообщил госинформагентство «Апсныпресс». В настоящее время проводится процессуальная проверка, направленная на выявление всех обстоятельств произошедшего.

«После проведения внеочередной сессии парламента, на котором рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в Абхазии, группой лиц, находившихся во дворе здания парламента, были совершены противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью. Принятыми оперативными мерами были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания МВД граждане Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Омар Смыр и Рамаз Джопуа», — сказал генпрокурор. По его словам, прокуратура проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего. 

Также он добавил, что родственники задержанных и представителей оппозиции пытались проникнуть в здание Службы государственной безопасности с требованием освобождения задержанных. Эта попытка была пресечена силами правоохранительных органов.

Ранее в Сухуме у здания Службы государственной безопасности Абхазии прошел массовый митинг. Кроме того, были блокированы автотрассы. В итоге президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности. 

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Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба заявил о задержании четырех граждан, которые совершили противоправные действия в отношении депутата парламента. Об этом сообщил госинформагентство «Апсныпресс». В настоящее время проводится процессуальная проверка, направленная на выявление всех обстоятельств произошедшего. «После проведения внеочередной сессии парламента, на котором рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в Абхазии, группой лиц, находившихся во дворе здания парламента, были совершены противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью. Принятыми оперативными мерами были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания МВД граждане Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Омар Смыр и Рамаз Джопуа», — сказал генпрокурор. По его словам, прокуратура проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего.  Также он добавил, что родственники задержанных и представителей оппозиции пытались проникнуть в здание Службы государственной безопасности с требованием освобождения задержанных. Эта попытка была пресечена силами правоохранительных органов. Ранее в Сухуме у здания Службы государственной безопасности Абхазии прошел массовый митинг. Кроме того, были блокированы автотрассы. В итоге президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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