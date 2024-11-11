Генпрокурор Абхазии сообщил о задержании четверых оппозиционных активистов

Генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба заявил о задержании четырех граждан, которые совершили противоправные действия в отношении депутата парламента. Об этом сообщил госинформагентство «Апсныпресс». В настоящее время проводится процессуальная проверка, направленная на выявление всех обстоятельств произошедшего.
«После проведения внеочередной сессии парламента, на котором рассматривался проект конституционного закона о регулировании правового статуса многофункциональных комплексов в Абхазии, группой лиц, находившихся во дворе здания парламента, были совершены противоправные действия в отношении депутата, сопровождавшиеся нецензурной бранью. Принятыми оперативными мерами были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания МВД граждане Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Омар Смыр и Рамаз Джопуа», — сказал генпрокурор. По его словам, прокуратура проводит процессуальную проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка обстоятельствам произошедшего.
Также он добавил, что родственники задержанных и представителей оппозиции пытались проникнуть в здание Службы государственной безопасности с требованием освобождения задержанных. Эта попытка была пресечена силами правоохранительных органов.
Ранее в Сухуме у здания Службы государственной безопасности Абхазии прошел массовый митинг. Кроме того, были блокированы автотрассы. В итоге президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности.
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