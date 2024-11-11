Будет ли в Курганской области паводок весной 2025 года

В Кургане синоптик-любитель Илья Винштейн представил предварительный прогноз уровня Тобола на весну 2025 года. Свое заключение по поводу паводка он опубликовал в социальных сетях.
«Предварительно ожидается, что уровень реки будет на 150 сантиметров выше нормы. Среднее значение 620 сантиметров — в случае, если осадков будет в пределах нормы. Погрешность 140 сантиметров. Если зима окажется снежной, то уровень пойдет по верхней границе до 760 сантиметров. Если малоснежной — 480», — сообщил народный синоптик Илья Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане».
Он пояснил, что сделал пока первый расчет уровня Тобола в Кургане. Его прогноз строится на фактических данных за июнь-октябрь и климатическом прогнозе на ноябрь-март для водосборного бассейна реки.
Ранее URA.RU писало о выделении пострадавшим от весеннего паводка курганцам более 1,2 миллиардов рублей. Эти деньги направлены на выплаты, капремонт и покупку жилья.
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