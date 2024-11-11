11 ноября 2024

Будет ли в Курганской области паводок весной 2025 года

Курганский синоптик-любитель представил прогноз паводка на 2025 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Прогноз во многом зависит от того, как много осадков выпадет за зиму
Прогноз во многом зависит от того, как много осадков выпадет за зиму Фото:

В Кургане синоптик-любитель Илья Винштейн представил предварительный прогноз уровня Тобола на весну 2025 года. Свое заключение по поводу паводка он опубликовал в социальных сетях.

«Предварительно ожидается, что уровень реки будет на 150 сантиметров выше нормы. Среднее значение 620 сантиметров — в случае, если осадков будет в пределах нормы. Погрешность 140 сантиметров. Если зима окажется снежной, то уровень пойдет по верхней границе до 760 сантиметров. Если малоснежной — 480», — сообщил народный синоптик Илья Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане».

Он пояснил, что сделал пока первый расчет уровня Тобола в Кургане. Его прогноз строится на фактических данных за июнь-октябрь и климатическом прогнозе на ноябрь-март для водосборного бассейна реки.

Ранее URA.RU писало о выделении пострадавшим от весеннего паводка курганцам более 1,2 миллиардов рублей. Эти деньги направлены на выплаты, капремонт и покупку жилья. 

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В Кургане синоптик-любитель Илья Винштейн представил предварительный прогноз уровня Тобола на весну 2025 года. Свое заключение по поводу паводка он опубликовал в социальных сетях. «Предварительно ожидается, что уровень реки будет на 150 сантиметров выше нормы. Среднее значение 620 сантиметров — в случае, если осадков будет в пределах нормы. Погрешность 140 сантиметров. Если зима окажется снежной, то уровень пойдет по верхней границе до 760 сантиметров. Если малоснежной — 480», — сообщил народный синоптик Илья Винштейн в группе «Погода 45 — погода в Кургане». Он пояснил, что сделал пока первый расчет уровня Тобола в Кургане. Его прогноз строится на фактических данных за июнь-октябрь и климатическом прогнозе на ноябрь-март для водосборного бассейна реки. Ранее URA.RU писало о выделении пострадавшим от весеннего паводка курганцам более 1,2 миллиардов рублей. Эти деньги направлены на выплаты, капремонт и покупку жилья. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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