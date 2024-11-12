Президент России Владимир Путин с помощью военной операции РФ на территории Украины преподал урок тем странам Европы, которые поддерживают идею расширения НАТО. Об этом сообщил политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.
«Российско-украинский конфликт — это урок для тех в Европе, кто поддерживал так называемое расширение НАТО на восток, поскольку затрагивание ключевых интересов России оказалось пагубным для европейской безопасности», — передает Global Times слова эксперта. Он добавил, что наибольшие последствия украинского кризиса ощутила Германия, которая на протяжении многих лет развивала устойчивые экономические связи с Россией.
По словам Люй Сяна, правительство Киева осуществляет действия, которые можно трактовать как стремление Украины и определенных кругов в США спровоцировать хаос. Россия помешала реализации таких планов, поскольку не прибегла к агрессивным контрмерам, отметил политолог.
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