Евросоюз планирует перераспределить средства из бюджета, первоначально предназначенные для борьбы с экономическим неравенством, в пользу укрепления обороны и безопасности. Об этом сообщают иностранные СМИ, отмечая значительные изменения в политике расходов Брюсселя.
«Брюссель меняет свою политику расходов, чтобы потенциально перенаправить десятки миллиардов на оборону и безопасность», — говорится в публикации Financial Times. Автор материала отмечает, что первоначально выделенные ресурсы должны были использоваться для преодоления экономического неравенства.
Согласно информации издания, из общей суммы в 392 миллиарда евро, выделенных на сокращение экономического неравенства за период с 2021 по 2027 годы, было израсходовано менее 5% за почти четыре года. В ближайшие недели страны-члены ЕС должны получить уведомления о возможности использования средств фонда сплочения для поддержки оборонной промышленности.
Ранее бывший премьер-министр Литвы Андрюса Кубилюса заявил, что Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен намерена подготовить страны Европейского Союза к возможному военному конфликту с Россией, пишет RT. Кубилюс подчеркнул, что ЕС сталкивается с рядом «экзистенциальных угроз», включая военные действия, кибератаки, гибридные атаки и милитаризацию космического пространства.
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