11 ноября 2024

В ЯНАО жителей сгоревшего многоквартирника обогревают в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом спасти от огня не удалось
Дом спасти от огня не удалось Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) для обогрева эвакуированных жильцов загоревшегося многоквартирного деревянного дома на улице Школьной власти предоставили два автобуса. Они дежурят на месте ЧП. Об этом глава города Марина Трескова сообщила в соцсети.

«Сегодня в доме 2 по ул. Школьная произошло возгорание. По моему поручению на место незамедлительно выехали два автобуса для обогрева эвакуированных жителей», — сообщается в telegram-канале главы города. Также эвакуировать пришлось жильцов соседних домов.

В настоящее время 13 жителей заселились в гостиницу «Семь лиственниц», а остальные — у родственников. Трескова сообщила, что дом спасти не удалось — он сгорел полностью. Сегодня пройдет внеочередное заседание городской комиссии по ЧС, а по ее итогам продолжится работа индивидуально с каждой семьей. Предварительно, погибших в результате ЧП нет.

Пожар в многоквартирном деревянном жилом доме произошел в ночь на 12 ноября. Спасатели оперативно эвакуировали всех жильцов и боролись за спасение от огня соседних деревянных домов.

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В Лабытнанги (ЯНАО) для обогрева эвакуированных жильцов загоревшегося многоквартирного деревянного дома на улице Школьной власти предоставили два автобуса. Они дежурят на месте ЧП. Об этом глава города Марина Трескова сообщила в соцсети. «Сегодня в доме 2 по ул. Школьная произошло возгорание. По моему поручению на место незамедлительно выехали два автобуса для обогрева эвакуированных жителей», — сообщается в telegram-канале главы города. Также эвакуировать пришлось жильцов соседних домов. В настоящее время 13 жителей заселились в гостиницу «Семь лиственниц», а остальные — у родственников. Трескова сообщила, что дом спасти не удалось — он сгорел полностью. Сегодня пройдет внеочередное заседание городской комиссии по ЧС, а по ее итогам продолжится работа индивидуально с каждой семьей. Предварительно, погибших в результате ЧП нет. Пожар в многоквартирном деревянном жилом доме произошел в ночь на 12 ноября. Спасатели оперативно эвакуировали всех жильцов и боролись за спасение от огня соседних деревянных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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