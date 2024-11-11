В ЯНАО жителей сгоревшего многоквартирника обогревают в автобусах

В Лабытнанги (ЯНАО) для обогрева эвакуированных жильцов загоревшегося многоквартирного деревянного дома на улице Школьной власти предоставили два автобуса. Они дежурят на месте ЧП. Об этом глава города Марина Трескова сообщила в соцсети.
«Сегодня в доме 2 по ул. Школьная произошло возгорание. По моему поручению на место незамедлительно выехали два автобуса для обогрева эвакуированных жителей», — сообщается в telegram-канале главы города. Также эвакуировать пришлось жильцов соседних домов.
В настоящее время 13 жителей заселились в гостиницу «Семь лиственниц», а остальные — у родственников. Трескова сообщила, что дом спасти не удалось — он сгорел полностью. Сегодня пройдет внеочередное заседание городской комиссии по ЧС, а по ее итогам продолжится работа индивидуально с каждой семьей. Предварительно, погибших в результате ЧП нет.
Пожар в многоквартирном деревянном жилом доме произошел в ночь на 12 ноября. Спасатели оперативно эвакуировали всех жильцов и боролись за спасение от огня соседних деревянных домов.
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