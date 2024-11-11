Дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области

Нефтебаза в Старооскольском городском округе Белгородской области подверглась атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. В результате инцидента произошел пожар, который уже ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали 10 пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, ситуация на объекте полностью контролируется, власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей округа. Отмечается, что это не первый случай использования дронов в конфликте, но благодаря быстрой реакции служб способны минимизировать последствия таких атак.
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