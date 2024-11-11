11 ноября 2024

Дрон ВСУ атаковал нефтебазу в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших нет
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Нефтебаза в Старооскольском городском округе Белгородской области подверглась атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. В результате инцидента произошел пожар, который уже ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали 10 пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По словам Гладкова, ситуация на объекте полностью контролируется, власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей округа. Отмечается, что это не первый случай использования дронов в конфликте, но благодаря быстрой реакции служб способны минимизировать последствия таких атак.

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Нефтебаза в Старооскольском городском округе Белгородской области подверглась атаке беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины. В результате инцидента произошел пожар, который уже ликвидирован, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «ВСУ с помощью беспилотника атаковали нефтебазу на территории Старооскольского городского округа. В результате взрыва один из резервуаров загорелся. На месте работали 10 пожарных расчетов, которые оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале. По словам Гладкова, ситуация на объекте полностью контролируется, власти предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей округа. Отмечается, что это не первый случай использования дронов в конфликте, но благодаря быстрой реакции служб способны минимизировать последствия таких атак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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