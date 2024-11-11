11 ноября 2024

В Тюменской области назвали возраст самой молодой и возрастной беременных

В Тюменской области 14-летние девочки рожают детей и делают аборты
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменки рожают в возрасте от 14 до 53 лет
Тюменки рожают в возрасте от 14 до 53 лет Фото:

В Тюменской области самой молодой мамой в 2024 году стала 14-летняя девочка. Другая ее ровесница стала самой юной пациенткой, которой сделали аборт. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.

«В 2024 году самой младшей пациентке, сделавшей аборт, было 14 лет. Самой молодой роженице — столько же», — рассказали в депздраве.

Что до самых возрастных пациенток, то аборт был выполнен 49-летней женщине. Также мамами стали тюменки в возрасте 52-х и 53-х лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области самой молодой мамой в 2024 году стала 14-летняя девочка. Другая ее ровесница стала самой юной пациенткой, которой сделали аборт. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона. «В 2024 году самой младшей пациентке, сделавшей аборт, было 14 лет. Самой молодой роженице — столько же», — рассказали в депздраве. Что до самых возрастных пациенток, то аборт был выполнен 49-летней женщине. Также мамами стали тюменки в возрасте 52-х и 53-х лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...