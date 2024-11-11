В Тюменской области назвали возраст самой молодой и возрастной беременных

Тюменки рожают в возрасте от 14 до 53 лет
В Тюменской области самой молодой мамой в 2024 году стала 14-летняя девочка. Другая ее ровесница стала самой юной пациенткой, которой сделали аборт. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения региона.
«В 2024 году самой младшей пациентке, сделавшей аборт, было 14 лет. Самой молодой роженице — столько же», — рассказали в депздраве.
Что до самых возрастных пациенток, то аборт был выполнен 49-летней женщине. Также мамами стали тюменки в возрасте 52-х и 53-х лет.
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