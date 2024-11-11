В ХМАО закрыли шесть школ и детский сад из-за ОРВИ

В Ханты-Мансийском автономном округе закрыли на карантин шесть школ и один детский сад из-за роста заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, больше всего болеют дети до двух лет.
«В связи с заболеваемостью ОРВИ переведены на дистанционные формы обучения 76 классов 12-ти школ шести муниципальных образованиях (МО), шесть школ четырех МО, две группы в двух колледжах, разобщены 27 групп в 22-х детских садах 11-ти МО, полностью закрылся один детский сад в Ханты-Мансийском районе. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет и составила 380,04 случая на 10 тысяч населения», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО.
Заболеваемость ОРВИ в регионе составляет зарегистрирован 81 случай ОРВИ на 10 тысяч населения. В 19-ти муниципальных образованиях Югры зафиксированы случаи заболевания COVID-19, больше всего, по данным ведомства, болеют этой формой гриппа в Урае. Также в ХМАО отмечено 55 случаев внебольничной пневмонии, больше половины заболевших — дети.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за карантина закрылись 11 школ и колледж. В некоторых учебных заведениях отправили на дистант отдельные классы, где заболело много учеников.
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