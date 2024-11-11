11 ноября 2024

В ХМАО закрыли шесть школ и детский сад из-за ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ХМАО из-за вспышки ОРВИ закрывают школы и детсады
В ХМАО из-за вспышки ОРВИ закрывают школы и детсады Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе закрыли на карантин шесть школ и один детский сад из-за роста заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, больше всего болеют дети до двух лет.

«В связи с заболеваемостью ОРВИ переведены на дистанционные формы обучения 76 классов 12-ти школ шести муниципальных образованиях (МО), шесть школ четырех МО, две группы в двух колледжах, разобщены 27 групп в 22-х детских садах 11-ти МО, полностью закрылся один детский сад в Ханты-Мансийском районе. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет и составила 380,04 случая на 10 тысяч населения», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО.

Заболеваемость ОРВИ в регионе составляет зарегистрирован 81 случай ОРВИ на 10 тысяч населения.  В 19-ти муниципальных образованиях Югры зафиксированы случаи заболевания COVID-19, больше всего, по данным ведомства, болеют этой формой гриппа в Урае. Также в ХМАО отмечено 55 случаев внебольничной пневмонии, больше половины заболевших — дети.

Ранее URA.RU писало, что в  ХМАО из-за карантина закрылись 11 школ и колледж. В некоторых учебных заведениях отправили на дистант отдельные классы, где заболело много учеников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» — у нас всегда свежие события ХМАО. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе закрыли на карантин шесть школ и один детский сад из-за роста заболеваемости ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, больше всего болеют дети до двух лет. «В связи с заболеваемостью ОРВИ переведены на дистанционные формы обучения 76 классов 12-ти школ шести муниципальных образованиях (МО), шесть школ четырех МО, две группы в двух колледжах, разобщены 27 групп в 22-х детских садах 11-ти МО, полностью закрылся один детский сад в Ханты-Мансийском районе. Наибольшая заболеваемость отмечается среди детей до двух лет и составила 380,04 случая на 10 тысяч населения», — сообщил Роспотребнадзор ХМАО. Заболеваемость ОРВИ в регионе составляет зарегистрирован 81 случай ОРВИ на 10 тысяч населения.  В 19-ти муниципальных образованиях Югры зафиксированы случаи заболевания COVID-19, больше всего, по данным ведомства, болеют этой формой гриппа в Урае. Также в ХМАО отмечено 55 случаев внебольничной пневмонии, больше половины заболевших — дети. Ранее URA.RU писало, что в  ХМАО из-за карантина закрылись 11 школ и колледж. В некоторых учебных заведениях отправили на дистант отдельные классы, где заболело много учеников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...