Челябинке, избившей пенсионера в «Красном&Белом», ужесточили приговор

Прокурор добился ужесточения приговора жительнице Челябинска Наталье Головиновой, которая избила 71-летнего Владимира Серегина, скончавшегося через несколько минут от инфаркта возле магазина «Красное&Белое». Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, вместо «условки» ей назначен реальный срок.
«Районный суд назначил наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Областной суд с учетом доводов прокурора изменил приговор и направил виновную отбывать наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонию-поселение», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Головинова попала под следствие осенью 2023 года. Ее обвиняли в хулиганстве. В суде было установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, она избила пенсионера в одном из магазинов сети «Красное&Белое». Поводом стало сделанное ей замечание. После потасовки в магазине она догнала мужчину на улице и продолжила наносить удары. По итогу пенсионер скончался в машине скорой помощи от инфаркта. При этом смерть никак не была связана с избиением.
Приговор Головиновой вынесли в июле текущего года. Ее признали виновной в хулиганстве и назначили условный срок. Прокуратура обжаловала это решение в виду чрезмерной мягкости назначенного наказания.
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