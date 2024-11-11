Челябинская модель Ирина Шейк снялась в откровенных нарядах для Dolce&Gabbana

Топ-модель Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, снялась для рекламной кампании Dolce & Gabbana в откровенных образах. Фотосессия проходила на улицах Неаполя (Италия). Черно-белые кадры с Шейк бренд опубликовал на своем сайте.
«Луч солнца, плетеное кресло, белая стена и тихий переулок создают важный фон, на котором стилистические коды Dolce&Gabbana проступают в чистом виде. Пленительная красота Ирины Шейк усиливает концепцию женственности, определяемую характерной элегантностью и спонтанной, но интригующей чувственностью», — пишут на официальном сайте бренда.
На сайте бренда отметили, что на пересечении гармоничных контрастов: черного и белого, света и пустоты появляются «поразительные образы». На фотографиях Ирина Шейк предстала в нескольких нарядах. Первый — в коротких шортах с молнией сзади, чулках, туфлях на шпильке и строгом пиджаке. Также модель одели в прозрачное кружевное платье с глубоким декольте и открытой спиной. Снимки были сделаны итальянским фотографом Вито Ферниколой.
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