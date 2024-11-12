Курганские коммунисты решили устроить политическое шоу после разочарования результатами выборов в городскую думу. Они оказались недовольны результатами выборов в городскую думу. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к партии.
«Обсуждения по поводу политического скандала начались после выборов в Курганскую городскую думу. КПРФ смогли выиграть на выборах всего один мандат, что вызвало недовольство среди членов отделения», — такую версию рассказывают инсайдеры.
По информации от источников, политики планируют продвинуть бывшего члена КПРФ Максима Пивоваров в областную думу, чтобы у них там был свой человек, способный на громкие высказывания. В разговоре с журналистом политик отметил, что хорошо относится к партии и не исключает свое возвращение в ряды коммунистов.
Версию про возможный скандал инсайдеры связывают и с желанием действующего депутата облдумы Натальи Воробьевой покинуть структуру. Тогда же озвучили версию, что политик планирует передать свое место Пивоварову, чтобы он получил пиар на принятии решения по региональному бюджету.
«Вакантный мандат должны передать мне. Я отношусь к этому как к своей обязанности представлять интересы избирателей. Планы по участию в выборах в областную думу я пока не буду комментировать, об этом еще рано говорить», — поделился с URA.RU Пивоваров.
Корреспондент URA.RU обратилась за комментарием к руководителю фракции КПРФ Виктору Зырянову. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.
На эту тему корреспондент URA.RU поговорила с политологом Сергеем Ширяевым. По его мнению, КПРФ пытаются всеми средствами заявить о себе, чтобы их не забыли накануне выборов в облдуму. «Осталось меньше года, а кризис идей, кадров, ресурсов у КПРФ все труднее скрываем. Пивоваров — это способ попасть в повестку, сделать говорящую голову на региональном уровне, тем самым перехватить инициативу у других оппозиционных партий», — отмечает Ширяев. Политолог также пояснил, что партия делает ставку на то, что Пивоваров будет активен и привлечет к себе внимание, но оно не усилит или омолодит КПРФ в политическом поле, а может, наоборот, ослабить. По мнению Ширяева, коммунистам нужно найти лицо в виде ветерана боевых действий или более опытного политика.
Ранее URA.RU писало, что депутат Курганской областной думы Наталья Воробьева хочет сложить полномочия. Планируется принятие решение по ее отставке. Предполагают, что ее место займет депутат Максим Пивоваров.
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