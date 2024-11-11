Депутат Курганской областной думы Наталья Воробьева хочет покинуть пост, чтобы освободить место другому политику. Предполагают, что ее место займет депутат Максим Пивоваров. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили инсайдеры из политической сферы.
«Заявление Воробьева уже написала и направила в аппарат думы. Политик хочет освободить место для другого кандидата. Воробьева планировала отдать его Максиму Пивоварову, чтобы он мог попиариться на обсуждении регионального бюджета», — такую версию рассказывают инсайдеры.
Корреспондент URA.RU также поговорила с самим Максимом Пивоваровым. Политик подтвердил, что в случае сложения полномочий Воробьевой вакантный мандат должны передать ему. «Я отношусь к этому как к своей обязанности представлять интересы избирателей. Планы по участию в выборах в областную думу я пока не буду комментировать, об этом еще рано говорить», — ответил политик.
Максим Пивоваров известен как скандальный депутат. В свое время Курган всколыхнула новость о том, что политик попал в эпицентр секс-скандала с интимным контентом. В открытых данных сообщается, что Пивоваров в переписке с девушкой отправил пикантное видео. После этого собеседница уточнила, что ей нет 18 лет и потребовала от него деньги, чтобы не писать заявление в полицию. Пивоваров комментировал, что не знал о возрасте девушки. Скандал в итоге замяли. Также на репутации Пивоварова сказался уход из КПРФ.
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