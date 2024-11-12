В Госдуме предложили отменить шестидневку перед новогодними праздниками

В Государственной Думе выдвинули предложение об отмене шестидневной рабочей недели, предшествующей новогодним праздникам. С такой инициативой выступил депутат Станислав Наумов. Он обратился к заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Григоренко.
«Безусловно, есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например пищевая промышленность. <...> Но там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года...», — передает Shot слова Наумова.
Депутаты предложили региональным органам власти определять 28 декабря 2024 года как нерабочий день на свое усмотрение. По его словам, это активизирует внутренний семейный туризм.
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