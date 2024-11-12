В Госдуме предложили отменить шестидневку перед новогодними праздниками

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Депутат Наумов заявил, что введение выходного 28 декабря позволит семьям уехать путешествовать
Депутат Наумов заявил, что введение выходного 28 декабря позволит семьям уехать путешествовать Фото:

В Государственной Думе выдвинули предложение об отмене шестидневной рабочей недели, предшествующей новогодним праздникам. С такой инициативой выступил депутат Станислав Наумов. Он обратился к заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Григоренко.

«Безусловно, есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например пищевая промышленность. <...> Но там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года...», — передает Shot слова Наумова.

Депутаты предложили региональным органам власти определять 28 декабря 2024 года как нерабочий день на свое усмотрение. По его словам, это активизирует внутренний семейный туризм.

Обращение Наумова к Правительству РФ
Обращение Наумова к Правительству РФ
Фото:

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В Государственной Думе выдвинули предложение об отмене шестидневной рабочей недели, предшествующей новогодним праздникам. С такой инициативой выступил депутат Станислав Наумов. Он обратился к заместителю председателя Правительства РФ Дмитрию Григоренко. «Безусловно, есть сферы, где дополнительные рабочие дни — необходимость, например пищевая промышленность. <...> Но там, где можно, семьям с детьми раньше уехать куда-то на машине в своем регионе: в дом отдыха, на природу — это хорошо. Надо такие возможности создавать, чтобы люди отдохнули от завершения года...», — передает Shot слова Наумова. Депутаты предложили региональным органам власти определять 28 декабря 2024 года как нерабочий день на свое усмотрение. По его словам, это активизирует внутренний семейный туризм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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