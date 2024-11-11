Куйвашев выделит миллиарды на поддержку семей с детьми

В Свердловской области на поддержку семей с детьми в 2025 году потратят 34 млрд рублей, из них больше миллиарда пойдет на выплату материнского капитала. Об этом, выступая перед депутатами регионального парламента с докладом о бюджете, заявил губернатор Евгений Куйвашев.
«В центре внимания — безусловное выполнение всех социальных обязательств, поддержка уральцев, особенно семей с детьми, сбережение населения. Среди востребованных инструментов решения этих задач — региональный материнский капитал. <…> Напомню, что в 2025 году размер областного маткапитала превысит 175 тысяч рублей. На выплаты заложено более миллиарда рублей. В целом, на поддержку семей с детьми в следующем году планируем направить почти 34 миллиарда рублей», — заявил Куйвашев.
Он выступил в заксобрании с докладом об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Планируется, что доходы бюджета составят 447 млрд рублей, расходы же — 490 млрд. Большая часть денег (порядка 300 млрд) уйдет на финансирование социальной сферы.
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