В деловой центр «Блюхера, 50» в Екатеринбурге нагрянул отряд ОМОНа. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«Омоновцы прибыли на одном микроавтобусе с черными номерами. Было четыре человека, двое в масках. Поднялись на лифте до шестого этажа, но куда именно направились потом, неизвестно», — уточнил очевидец событий.
В шестиэтажном офисном здании находятся десятки организаций: например, научно-производственное предприятие «Горизонт», Уральский центр металлопроката, «Стройсервис», центр перевозок «Автобус групп», морской регистр судоходства, студия подкастов Hello и другие. Какая из них и почему заинтересовала силовиков, пока неизвестно. Как добавил источник агентства, операция проводилась силами свердловского управления СКР. В пресс-службе ведомства отказались от комментария.
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