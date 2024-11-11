ОМОН ворвался в деловой центр в Екатеринбурге. Фото

12 ноября 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Силовая операция проходит в микрорайоне Пионерский (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В деловой центр «Блюхера, 50» в Екатеринбурге нагрянул отряд ОМОНа. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Омоновцы прибыли на одном микроавтобусе с черными номерами. Было четыре человека, двое в масках. Поднялись на лифте до шестого этажа, но куда именно направились потом, неизвестно», — уточнил очевидец событий. В шестиэтажном офисном здании находятся десятки организаций: например, научно-производственное предприятие «Горизонт», Уральский центр металлопроката, «Стройсервис», центр перевозок «Автобус групп», морской регистр судоходства, студия подкастов Hello и другие. Какая из них и почему заинтересовала силовиков, пока неизвестно. Как добавил источник агентства, операция проводилась силами свердловского управления СКР. В пресс-службе ведомства отказались от комментария. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деловой центр «Блюхера, 50» в Екатеринбурге нагрянул отряд ОМОНа. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Омоновцы прибыли на одном микроавтобусе с черными номерами. Было четыре человека, двое в масках. Поднялись на лифте до шестого этажа, но куда именно направились потом, неизвестно», — уточнил очевидец событий. В шестиэтажном офисном здании находятся десятки организаций: например, научно-производственное предприятие «Горизонт», Уральский центр металлопроката, «Стройсервис», центр перевозок «Автобус групп», морской регистр судоходства, студия подкастов Hello и другие. Какая из них и почему заинтересовала силовиков, пока неизвестно. Как добавил источник агентства, операция проводилась силами свердловского управления СКР. В пресс-службе ведомства отказались от комментария.