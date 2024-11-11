11 ноября 2024

ОМОН ворвался в деловой центр в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Следственно-оперативные действия в отношении Владимира Александрова. Свердловская область, Нижний Тагил , омон, силовики в масках
Силовая операция проходит в микрорайоне Пионерский (архивное фото) Фото:

В деловой центр «Блюхера, 50» в Екатеринбурге нагрянул отряд ОМОНа. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«Омоновцы прибыли на одном микроавтобусе с черными номерами. Было четыре человека, двое в масках. Поднялись на лифте до шестого этажа, но куда именно направились потом, неизвестно», — уточнил очевидец событий.

В шестиэтажном офисном здании находятся десятки организаций: например, научно-производственное предприятие «Горизонт», Уральский центр металлопроката, «Стройсервис», центр перевозок «Автобус групп», морской регистр судоходства, студия подкастов Hello и другие. Какая из них и почему заинтересовала силовиков, пока неизвестно. Как добавил источник агентства, операция проводилась силами свердловского управления СКР. В пресс-службе ведомства отказались от комментария.

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В деловой центр «Блюхера, 50» в Екатеринбурге нагрянул отряд ОМОНа. Об этом сообщил читатель URA.RU. «Омоновцы прибыли на одном микроавтобусе с черными номерами. Было четыре человека, двое в масках. Поднялись на лифте до шестого этажа, но куда именно направились потом, неизвестно», — уточнил очевидец событий. В шестиэтажном офисном здании находятся десятки организаций: например, научно-производственное предприятие «Горизонт», Уральский центр металлопроката, «Стройсервис», центр перевозок «Автобус групп», морской регистр судоходства, студия подкастов Hello и другие. Какая из них и почему заинтересовала силовиков, пока неизвестно. Как добавил источник агентства, операция проводилась силами свердловского управления СКР. В пресс-службе ведомства отказались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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