11 ноября 2024

Куйвашев анонсировал стройки школ, больниц и детсадов в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Часть бюджета направят на строительство девяти больниц
Часть бюджета направят на строительство девяти больниц Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал начало строительства и ремонта девяти больниц, а также нескольких школ и детских садов в регионе. Об этом он рассказал в ходе представления областного бюджета на ближайшие три года на очередном заседании заксо.

«Средства пойдут на строительство и реконструкцию девяти объектов здравоохранения, в том числе детских поликлиник в Екатеринбурге, Березовском, Арамиле, Серове», — сказал Куйвашев. Он отметил, что власти продолжат закупать новые оборудования и транспорт.

В дополнение к улучшению медицинской инфраструктуры, Куйвашев также подчеркнул значимость развития образовательных учреждений в Свердловской области. В планах строительство новых детских садов в Солнечном, селах Косулино и Сажино Белоярского и Артинского районов. Школы планируют возвести в Краснотурьинске, поселке Сосьва, в Режевском, Горноуральском, Нижнетуринском, Бисертском городских округах.

По его словам, в 2024 году завершается реализация федеральной программы «Стимул». «Благодаря которой за восемь лет построено почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья, объекты улично-дорожной сети, а также десять детских садов и пять школ в самых быстрорастущих районах Екатеринбурга», — добавил губернатор.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал начало строительства и ремонта девяти больниц, а также нескольких школ и детских садов в регионе. Об этом он рассказал в ходе представления областного бюджета на ближайшие три года на очередном заседании заксо. «Средства пойдут на строительство и реконструкцию девяти объектов здравоохранения, в том числе детских поликлиник в Екатеринбурге, Березовском, Арамиле, Серове», — сказал Куйвашев. Он отметил, что власти продолжат закупать новые оборудования и транспорт. В дополнение к улучшению медицинской инфраструктуры, Куйвашев также подчеркнул значимость развития образовательных учреждений в Свердловской области. В планах строительство новых детских садов в Солнечном, селах Косулино и Сажино Белоярского и Артинского районов. Школы планируют возвести в Краснотурьинске, поселке Сосьва, в Режевском, Горноуральском, Нижнетуринском, Бисертском городских округах. По его словам, в 2024 году завершается реализация федеральной программы «Стимул». «Благодаря которой за восемь лет построено почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья, объекты улично-дорожной сети, а также десять детских садов и пять школ в самых быстрорастущих районах Екатеринбурга», — добавил губернатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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