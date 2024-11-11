Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал начало строительства и ремонта девяти больниц, а также нескольких школ и детских садов в регионе. Об этом он рассказал в ходе представления областного бюджета на ближайшие три года на очередном заседании заксо.
«Средства пойдут на строительство и реконструкцию девяти объектов здравоохранения, в том числе детских поликлиник в Екатеринбурге, Березовском, Арамиле, Серове», — сказал Куйвашев. Он отметил, что власти продолжат закупать новые оборудования и транспорт.
В дополнение к улучшению медицинской инфраструктуры, Куйвашев также подчеркнул значимость развития образовательных учреждений в Свердловской области. В планах строительство новых детских садов в Солнечном, селах Косулино и Сажино Белоярского и Артинского районов. Школы планируют возвести в Краснотурьинске, поселке Сосьва, в Режевском, Горноуральском, Нижнетуринском, Бисертском городских округах.
По его словам, в 2024 году завершается реализация федеральной программы «Стимул». «Благодаря которой за восемь лет построено почти 2,5 миллиона квадратных метров жилья, объекты улично-дорожной сети, а также десять детских садов и пять школ в самых быстрорастущих районах Екатеринбурга», — добавил губернатор.
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