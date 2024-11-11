В Челябинске сносят рынок, чтобы построить новый ЖК. Фото, Видео

12 ноября 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Предприниматели смогут продолжать работу на рынке до апреля-мая 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске на месте «Зеленого рынка» возле Храма Святой Троицы построят новый жилой квартал. Территорию в Калининском районе приобрел застройщик «Группа Голос», на данный момент идет подготовка площадки к строительству, сообщили в пресс-службе компании. «Крупный застройщик приобрел территорию „Зеленого рынка“ в Калининском районе Челябинска. На месте площадки планируется возведение жилого квартала. Новый проект обещает вдохнуть вторую жизнь в эту часть города, создав современное пространство и сохранив культурное наследие», — сообщили в «Голосе». Как отметили в пресс-службе, рынок, где долгое время велась торговля, потерял свою актуальность. На данный момент территорию приводят в порядок, проводят работу с арендаторами. «Мы стремимся обеспечить им комфортные условия для завершения их деятельности на территории бывшего рынка. Мы уверены, что на этом месте появится уникальное пространство, которое станет символом гармонии между современными архитектурными решениями и уважением к культурному наследию», — сообщили в пресс-службе. В «Группе Голос» также отметили, чтобы новый квартал органично смотрелся рядом с храмом, девелопер активно сотрудничают с Челябинской епархией. Работа ведется с уважением к его архитектурной ценности и истории. Как отметил секретарь Челябинской епархии, настоятель Храма Святой Троицы Игорь Шестаков, это событие, которого ждал весь город. «Тридцать пять лет рынок был у нас под боком, и вот теперь произошло то, чего ждал весь город, я думаю. Я служу в храме Святой Троицы с июля 1990 года и поэтому отвечаю на любой вопрос о рынке честно и без обиняков — рад, что это происходит. Очень надеюсь, что сотрудничество с новым собственником будет плодотворным и правильным», — отметил Шестаков. Также Шестаков отметил, представители «Голоса» сразу пришли в Челябинскую епархию, чтобы обсудить все аспекты взаимодействия, такой диалог, выстаивающийся у застройщика с представителями церкви, случается нечасто. Также он подчеркнул, что епархия поддерживает радикальное изменение территории, прилегающей к храму, поскольку это явное улучшение облика Челябинска. Сроки начала возведения объекта на территории зеленого рынка пока неизвестны. Проект строительства нового жилого квартала на данный момент находится на ранней стадии разработки. Известно, что предприниматели, занимавшиеся законным бизнесом на рынке, могут продолжать работу до конца срока аренды, вплоть до апреля-мая 2025 года. Территорию в Калининском районе приобрел застройщик «Группа Голос» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сейчас идет подготовка площадки к строительству Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рынок, где долгое время велась торговля, потерял свою актуальность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на месте «Зеленого рынка» возле Храма Святой Троицы построят новый жилой квартал. Территорию в Калининском районе приобрел застройщик «Группа Голос», на данный момент идет подготовка площадки к строительству, сообщили в пресс-службе компании. «Крупный застройщик приобрел территорию „Зеленого рынка“ в Калининском районе Челябинска. На месте площадки планируется возведение жилого квартала. Новый проект обещает вдохнуть вторую жизнь в эту часть города, создав современное пространство и сохранив культурное наследие», — сообщили в «Голосе». Как отметили в пресс-службе, рынок, где долгое время велась торговля, потерял свою актуальность. На данный момент территорию приводят в порядок, проводят работу с арендаторами. «Мы стремимся обеспечить им комфортные условия для завершения их деятельности на территории бывшего рынка. Мы уверены, что на этом месте появится уникальное пространство, которое станет символом гармонии между современными архитектурными решениями и уважением к культурному наследию», — сообщили в пресс-службе. В «Группе Голос» также отметили, чтобы новый квартал органично смотрелся рядом с храмом, девелопер активно сотрудничают с Челябинской епархией. Работа ведется с уважением к его архитектурной ценности и истории. Как отметил секретарь Челябинской епархии, настоятель Храма Святой Троицы Игорь Шестаков, это событие, которого ждал весь город. «Тридцать пять лет рынок был у нас под боком, и вот теперь произошло то, чего ждал весь город, я думаю. Я служу в храме Святой Троицы с июля 1990 года и поэтому отвечаю на любой вопрос о рынке честно и без обиняков — рад, что это происходит. Очень надеюсь, что сотрудничество с новым собственником будет плодотворным и правильным», — отметил Шестаков. Также Шестаков отметил, представители «Голоса» сразу пришли в Челябинскую епархию, чтобы обсудить все аспекты взаимодействия, такой диалог, выстаивающийся у застройщика с представителями церкви, случается нечасто. Также он подчеркнул, что епархия поддерживает радикальное изменение территории, прилегающей к храму, поскольку это явное улучшение облика Челябинска. Сроки начала возведения объекта на территории зеленого рынка пока неизвестны. Проект строительства нового жилого квартала на данный момент находится на ранней стадии разработки. Известно, что предприниматели, занимавшиеся законным бизнесом на рынке, могут продолжать работу до конца срока аренды, вплоть до апреля-мая 2025 года.