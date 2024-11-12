Трампа заинтересовал один пункт из «плана победы» Зеленского

Financial Times: Трампа заинтересовал пункт о доступе к ресурсам в плане победы
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Трампа заинтересовал пункт о замене части американских сил в Европе украинскими
Трампа заинтересовал пункт о замене части американских сил в Европе украинскими Фото:

Избранного президента США Дональда Трампа заинтересовал пункт о доступе к ресурсам в плане победы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Financial Times. 

«Того [Трампа] заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими», — передает Financial Times. В сентябре текущего года Зеленский показал Трампу свой «план победы» в конфликте с Россией.

Ранее Зеленский представил Западу «план победы». Документ включает в себя пять пунктов, целью которых является усиление статуса Украины в целях давления на Россию для достижения дипломатического разрешения конфликта.

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Избранного президента США Дональда Трампа заинтересовал пункт о доступе к ресурсам в плане победы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Financial Times.  «Того [Трампа] заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими», — передает Financial Times. В сентябре текущего года Зеленский показал Трампу свой «план победы» в конфликте с Россией. Ранее Зеленский представил Западу «план победы». Документ включает в себя пять пунктов, целью которых является усиление статуса Украины в целях давления на Россию для достижения дипломатического разрешения конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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