Трампа заинтересовал один пункт из «плана победы» Зеленского

Избранного президента США Дональда Трампа заинтересовал пункт о доступе к ресурсам в плане победы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает Financial Times.
«Того [Трампа] заинтересовал пункт о доступе к ресурсам и замене части сил США в Европе украинскими», — передает Financial Times. В сентябре текущего года Зеленский показал Трампу свой «план победы» в конфликте с Россией.
Ранее Зеленский представил Западу «план победы». Документ включает в себя пять пунктов, целью которых является усиление статуса Украины в целях давления на Россию для достижения дипломатического разрешения конфликта.
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