На месте снесенных домов в Кургане, где благоустраивают сквер, установили три качели с навесами. Продолжаются работы по укладке тротуарной плитки, передает корреспондент URA.RU.
«В сквере установили три качели. Рабочие заканчивают кладку тротуарной плитки в центральной части будущей зоны отдыха», — передает корреспондент.
По словам рабочих, в ближайшие дни планируют закончить укладку плитку. На объекте остается невыполненным обустройство подъездных путей. Изначально благоустройство территории по улице Кирова должны были выполнить до ноября. Объектом занимается свердловский бизнесмен Аргишт Мхоян. В планах проекта планируется посадка аллеи из туй и елей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!