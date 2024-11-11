11 ноября 2024

В Кургане на месте снесенных домов поставили качели. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В сквере по улице Кирова установили три качели
В сквере по улице Кирова установили три качели Фото:

На месте снесенных домов в Кургане, где благоустраивают сквер, установили три качели с навесами. Продолжаются работы по укладке тротуарной плитки, передает корреспондент URA.RU.

«В сквере установили три качели. Рабочие заканчивают кладку тротуарной плитки в центральной части будущей зоны отдыха», — передает корреспондент. 

По словам рабочих, в ближайшие дни планируют закончить укладку плитку. На объекте остается невыполненным обустройство подъездных путей. Изначально благоустройство территории по улице Кирова должны были выполнить до ноября. Объектом занимается  свердловский бизнесмен Аргишт Мхоян. В планах проекта планируется посадка аллеи из туй и елей. 

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На месте снесенных домов в Кургане, где благоустраивают сквер, установили три качели с навесами. Продолжаются работы по укладке тротуарной плитки, передает корреспондент URA.RU. «В сквере установили три качели. Рабочие заканчивают кладку тротуарной плитки в центральной части будущей зоны отдыха», — передает корреспондент.  По словам рабочих, в ближайшие дни планируют закончить укладку плитку. На объекте остается невыполненным обустройство подъездных путей. Изначально благоустройство территории по улице Кирова должны были выполнить до ноября. Объектом занимается  свердловский бизнесмен Аргишт Мхоян. В планах проекта планируется посадка аллеи из туй и елей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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