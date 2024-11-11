В Екатеринбурге бюджетные новогодние подарки с конфетами продают в «Пятерочке»

Одни из самых бюджетных подарков продают в «Пятерочке» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге недорогие новогодние подарки с конфетами продают в «Пятерочке». Корреспондент URA.RU изучил ассортимент популярных супермаркетов города и выяснил, где такие наборы обойдутся дешевле. Подробнее — в инфографике.

От 119,99 рублей продают набор конфет в «Пятерочке», самый дорогой подарок, который удалось там найти, стоил 666,39 рублей. В «Перекрестке» стоимость конфетных наборов варьируется от 249,99 до 1199 рублей, а в «Магните» — от 299,99 до 699,99 рублей.

В магазине «Гипербола» самый дорогой подарок обойдется в 2975 рублей, самый бюджетный же стоит 674 рубля. В «Ленте» самый дешевый набор можно купить за 168,49 рублей, в Metro — за 169 рублей.

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