11 ноября 2024

Где в Екатеринбурге дешево купить сладкие новогодние подарки для детей. Инфографика

В Екатеринбурге бюджетные новогодние подарки с конфетами продают в «Пятерочке»
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Тюмень, подарки, сувениры, новогодние витрины, новый год, елочные игрушки, новогодние подарки
Одни из самых бюджетных подарков продают в «Пятерочке» Фото:

В Екатеринбурге недорогие новогодние подарки с конфетами продают в «Пятерочке». Корреспондент URA.RU изучил ассортимент популярных супермаркетов города и выяснил, где такие наборы обойдутся дешевле. Подробнее — в инфографике.

От 119,99 рублей продают набор конфет в «Пятерочке», самый дорогой подарок, который удалось там найти, стоил 666,39 рублей. В «Перекрестке» стоимость конфетных наборов варьируется от 249,99 до 1199 рублей, а в «Магните» — от 299,99 до 699,99 рублей.

В магазине «Гипербола» самый дорогой подарок обойдется в 2975 рублей, самый бюджетный же стоит 674 рубля. В «Ленте» самый дешевый набор можно купить за 168,49 рублей, в Metro — за 169 рублей.

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В Екатеринбурге недорогие новогодние подарки с конфетами продают в «Пятерочке». Корреспондент URA.RU изучил ассортимент популярных супермаркетов города и выяснил, где такие наборы обойдутся дешевле. Подробнее — в инфографике. От 119,99 рублей продают набор конфет в «Пятерочке», самый дорогой подарок, который удалось там найти, стоил 666,39 рублей. В «Перекрестке» стоимость конфетных наборов варьируется от 249,99 до 1199 рублей, а в «Магните» — от 299,99 до 699,99 рублей. В магазине «Гипербола» самый дорогой подарок обойдется в 2975 рублей, самый бюджетный же стоит 674 рубля. В «Ленте» самый дешевый набор можно купить за 168,49 рублей, в Metro — за 169 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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