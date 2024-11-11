11 ноября 2024

Ямальцам, эвакуированным из-за угрозы пожара, разрешили вернуться домой

В Лабытнанги из-за ночного пожара экстренно созвали комиссию
© Служба новостей «URA.RU»
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После пожара жилого дома в Лабытнанги была созвана комиссия (архивное фото)
После пожара жилого дома в Лабытнанги была созвана комиссия (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Лабытнанги (ЯНАО) после пожара на улице Школьная, 2, прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Перед всеми задействованными службами, учреждениями поставлена задача — оказать всестороннюю помощь пострадавшим жильцам дома 2 по ул. Школьная. Обследование домов 2а и 4 по улице Школьная завершено, жильцы могут возвращаться в квартиры», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале.

Главным решением комиссии стало всестороннее оказание помощи жителям сгоревшего дома. Кроме того:

  • 12 ноября власти проведут встречу с жильцами сгоревшего дома;
  • в городе откроют пункт сбора гуманитарной помощи для жителей, утративших жилье в результате пожара;
  • установлено, что повреждена линия канализации, соединяющая дома 2 и 2а по улице Школьной, к работам по восстановлению сети приступят в ближайшее время.

Ночью 12 ноября в Лабытнанги полностью сгорел жилой деревянный дом. В доме по адресу Школьная, 2, находилось 20 квартир в которых проживало 39 жильцов. Из них 13 человек размещены в гостинице, остальные остановились у родственников. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

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В Лабытнанги (ЯНАО) после пожара на улице Школьная, 2, прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Перед всеми задействованными службами, учреждениями поставлена задача — оказать всестороннюю помощь пострадавшим жильцам дома 2 по ул. Школьная. Обследование домов 2а и 4 по улице Школьная завершено, жильцы могут возвращаться в квартиры», — сообщает пресс-служба мэрии в официальном telegram-канале. Главным решением комиссии стало всестороннее оказание помощи жителям сгоревшего дома. Кроме того: Ночью 12 ноября в Лабытнанги полностью сгорел жилой деревянный дом. В доме по адресу Школьная, 2, находилось 20 квартир в которых проживало 39 жильцов. Из них 13 человек размещены в гостинице, остальные остановились у родственников. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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