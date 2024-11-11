У школьницы-самоубийцы в Екатеринбурге нашли странное послание

СК возбудил уголовное дело о доведении до самоубийства школьницы в Екатеринбурге

12 ноября 2024 в 12:36 Размер текста - 17 +

На кроссовке девушки была агрессивная надпись (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU У девятиклассницы, покончившей с собой на Уралмаше, нашли кроссовок с агрессивной надписью и дневник, в котором она писала о самоубийстве. Подробностями трагедии с URA.RU поделился источник. «Рядом с телом девушки лежал кроссовок, на нем надпись: „Ненавижу тебя, тупая мразь“. Также был найден дневник, в котором школьница делилась мыслями о суициде», — объяснил собеседник агентства. В роковой день девочка вернулась из школы в плохом настроении. С родными она была агрессивна и заперлась в своей комнате. Спустя время мама девочки прочла в общедомовом чате, что найдено тело подростка. В погибшей она опознала свою дочь. «Со слов родителей, ранее дочь уже угрожала, что покончит с собой. Например, год назад, когда ей запретили курить вейп. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства», — добавил инсайдер.

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У девятиклассницы, покончившей с собой на Уралмаше, нашли кроссовок с агрессивной надписью и дневник, в котором она писала о самоубийстве. Подробностями трагедии с URA.RU поделился источник. «Рядом с телом девушки лежал кроссовок, на нем надпись: „Ненавижу тебя, тупая мразь“. Также был найден дневник, в котором школьница делилась мыслями о суициде», — объяснил собеседник агентства. В роковой день девочка вернулась из школы в плохом настроении. С родными она была агрессивна и заперлась в своей комнате. Спустя время мама девочки прочла в общедомовом чате, что найдено тело подростка. В погибшей она опознала свою дочь. «Со слов родителей, ранее дочь уже угрожала, что покончит с собой. Например, год назад, когда ей запретили курить вейп. Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ — «Доведение до самоубийства», — добавил инсайдер.