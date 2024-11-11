В Кургане больные дети вынуждены толпиться у одного кабинета в поликлинике

В детской поликлинике Кургана по улице Савельева, 33 из двух кабинетов фильтр-бокса для приема больных простудой и гриппом работает только один. Из-за этого образовалась большая очередь из родителей с больными детьми. Об этом передал корреспондент URA.RU, побывавший на месте.
«Один кабинет на фильтре работает из двух. Полный коридор больных детей: с температурой, кашляют. Принимают очень долго и медленно», — передает корреспондент. Второй кабинет не работает: якобы из-за того, что врач болеет.
Два кабинета, как выяснил корреспондент, обычно работают без перебоев с восьми часов утра до четырех часов вечера. «У одного кабинета техперерыв с 11:30 до 12:00. У второго кабинета с 12:00 до 12:30. Если один кабинет закрылся, то очередь продолжает сокращаться», — объяснил корреспондент. Во время перерыва на этот раз очередь была «заморожена», а медиков, уходящих из кабинета, толпа в коридоре встретила с непониманием.
Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения Курганской области по данному случаю. Ответ от профильного департамента ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!