11 ноября 2024

В Кургане больные дети вынуждены толпиться у одного кабинета в поликлинике

© Служба новостей «URA.RU»
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Прием ведется только в одном кабинете из двух
Прием ведется только в одном кабинете из двух Фото:

В детской поликлинике Кургана по улице Савельева, 33 из двух кабинетов фильтр-бокса для приема больных простудой и гриппом работает только один. Из-за этого образовалась большая очередь из родителей с больными детьми. Об этом передал корреспондент URA.RU, побывавший на месте.

«Один кабинет на фильтре работает из двух. Полный коридор больных детей: с температурой, кашляют. Принимают очень долго и медленно», — передает корреспондент. Второй кабинет не работает: якобы из-за того, что врач болеет.

Два кабинета, как выяснил корреспондент, обычно работают без перебоев с восьми часов утра до четырех часов вечера. «У одного кабинета техперерыв с 11:30 до 12:00. У второго кабинета с 12:00 до 12:30. Если один кабинет закрылся, то очередь продолжает сокращаться», — объяснил корреспондент. Во время перерыва на этот раз очередь была «заморожена», а медиков, уходящих из кабинета, толпа в коридоре встретила с непониманием.

Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения Курганской области по данному случаю. Ответ от профильного департамента ожидается.

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В детской поликлинике Кургана по улице Савельева, 33 из двух кабинетов фильтр-бокса для приема больных простудой и гриппом работает только один. Из-за этого образовалась большая очередь из родителей с больными детьми. Об этом передал корреспондент URA.RU, побывавший на месте. «Один кабинет на фильтре работает из двух. Полный коридор больных детей: с температурой, кашляют. Принимают очень долго и медленно», — передает корреспондент. Второй кабинет не работает: якобы из-за того, что врач болеет. Два кабинета, как выяснил корреспондент, обычно работают без перебоев с восьми часов утра до четырех часов вечера. «У одного кабинета техперерыв с 11:30 до 12:00. У второго кабинета с 12:00 до 12:30. Если один кабинет закрылся, то очередь продолжает сокращаться», — объяснил корреспондент. Во время перерыва на этот раз очередь была «заморожена», а медиков, уходящих из кабинета, толпа в коридоре встретила с непониманием. Корреспондент URA.RU направил запрос в департамент здравоохранения Курганской области по данному случаю. Ответ от профильного департамента ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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