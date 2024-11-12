«Шольц — списанная фигура» и политический кризис в Германии: как так получилось и к чему это приведет

Политолог Крутаков заявил, что Шольц — списанная фигура, не принимающая решений

12 ноября 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Последние важные новости России и мира — в новом дайджесте URA.RU URA.RU Изменения в структуре депутатов в Бундестаге и возможный проигрыш Олафа Шольца на предстоящих перевыборах канцлера напрямую не скажутся на отношениях с Россией. Центром принятия решений по-прежнему будет оставаться Вашингтон и Пекин. Об этом в новом выпуске проекта «По фактам» заявил политолог Леонид Крутаков. «Шольц — ноль. Все. Шольц — списанная фигура. <…> Разговаривать с прислугой бессмысленно. Трамп уже позвонил. Я думаю, что это ключевые форматы решения мировых проблем. Это ось Пекин, Москва, Вашингтон. Берлин здесь не танцует», — заявил эксперт. Также политологи отметили, что политический кризис в Германии — это закономерный итог экономического кризиса, который имеет все шансы стать системным. Подробнее об этой критический ситуации, рассказали в новом выпуске «По фактам», смотрите в VK Видео. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Изменения в структуре депутатов в Бундестаге и возможный проигрыш Олафа Шольца на предстоящих перевыборах канцлера напрямую не скажутся на отношениях с Россией. Центром принятия решений по-прежнему будет оставаться Вашингтон и Пекин. Об этом в новом выпуске проекта «По фактам» заявил политолог Леонид Крутаков. «Шольц — ноль. Все. Шольц — списанная фигура. <…> Разговаривать с прислугой бессмысленно. Трамп уже позвонил. Я думаю, что это ключевые форматы решения мировых проблем. Это ось Пекин, Москва, Вашингтон. Берлин здесь не танцует», — заявил эксперт. Также политологи отметили, что политический кризис в Германии — это закономерный итог экономического кризиса, который имеет все шансы стать системным. Подробнее об этой критический ситуации, рассказали в новом выпуске «По фактам», смотрите в VK Видео.