Политолог Крутаков заявил, что Шольц — списанная фигура, не принимающая решений

Изменения в структуре депутатов в Бундестаге и возможный проигрыш Олафа Шольца на предстоящих перевыборах канцлера напрямую не скажутся на отношениях с Россией. Центром принятия решений по-прежнему будет оставаться Вашингтон и Пекин. Об этом в новом выпуске проекта «По фактам» заявил политолог Леонид Крутаков.
«Шольц — ноль. Все. Шольц — списанная фигура. <…> Разговаривать с прислугой бессмысленно. Трамп уже позвонил. Я думаю, что это ключевые форматы решения мировых проблем. Это ось Пекин, Москва, Вашингтон. Берлин здесь не танцует», — заявил эксперт.
Также политологи отметили, что политический кризис в Германии — это закономерный итог экономического кризиса, который имеет все шансы стать системным. Подробнее об этой критический ситуации, рассказали в новом выпуске «По фактам», смотрите в VK Видео.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.