«Шольц — списанная фигура» и политический кризис в Германии: как так получилось и к чему это приведет

Политолог Крутаков заявил, что Шольц — списанная фигура, не принимающая решений
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Изменения в структуре депутатов в Бундестаге и возможный проигрыш Олафа Шольца на предстоящих перевыборах канцлера напрямую не скажутся на отношениях с Россией. Центром принятия решений по-прежнему будет оставаться Вашингтон и Пекин. Об этом в новом выпуске проекта «По фактам» заявил политолог Леонид Крутаков.

«Шольц — ноль. Все. Шольц — списанная фигура. <…> Разговаривать с прислугой бессмысленно. Трамп уже позвонил. Я думаю, что это ключевые форматы решения мировых проблем. Это ось Пекин, Москва, Вашингтон. Берлин здесь не танцует», — заявил эксперт.

Также политологи отметили, что политический кризис в Германии — это закономерный итог экономического кризиса, который имеет все шансы стать системным. Подробнее об этой критический ситуации, рассказали в новом выпуске «По фактам», смотрите в VK Видео.

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Изменения в структуре депутатов в Бундестаге и возможный проигрыш Олафа Шольца на предстоящих перевыборах канцлера напрямую не скажутся на отношениях с Россией. Центром принятия решений по-прежнему будет оставаться Вашингтон и Пекин. Об этом в новом выпуске проекта «По фактам» заявил политолог Леонид Крутаков. «Шольц — ноль. Все. Шольц — списанная фигура. <…> Разговаривать с прислугой бессмысленно. Трамп уже позвонил. Я думаю, что это ключевые форматы решения мировых проблем. Это ось Пекин, Москва, Вашингтон. Берлин здесь не танцует», — заявил эксперт. Также политологи отметили, что политический кризис в Германии — это закономерный итог экономического кризиса, который имеет все шансы стать системным. Подробнее об этой критический ситуации, рассказали в новом выпуске «По фактам», смотрите в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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