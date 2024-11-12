ТАСС: группировка ВСУ к югу от Курахово попала в клещи

Украинские военные группировки в населенных пунктах Елизаветовка и Ильинка на юге от Курахово в ДНР оказались в окружении. Подразделения ВСУ теперь отрезаны от основных сил и не могут получать провизию.
«Сейчас противник, который находится в Елизаветовке и Ильинке, находится в клещах. Эти группировки отрезаны от основных сил и подвоза провизии», — сообщили ТАСС в силовых структурах.
По данным источников, ВСУ пытаются прорвать окружение, выходя из населенных пунктов малыми группами. Однако все пути отхода находятся под строгим огневым контролем российских сил, что затрудняет маневры украинских солдат.
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