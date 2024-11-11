11 ноября 2024

Незнакомец в маске пытался изнасиловать студентку в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы в Свердловской филармонии. Екатеринбург, маска, театр, статуи, муза
Мужчина прятал лицо под черной маской и выискивал жертв (архивное фото) Фото:

Неизвестный мужчина в маске пытался изнасиловать 19-летнюю студентку в Екатеринбурге. Сейчас подозреваемого ищут, сообщил URA.RU источник.

«Мужчина поздним вечером в Октябрьском районе набросился на девушку, которая учится в одном из техникумов города. Он скрывал свое лицо под черной маской и попытался изнасиловать студентку», — рассказал собеседник агентства.

Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, где дала словесный портрет своего обидчика. Он неславянской внешности, рост около 170 см, на лице щетина, одет в синюю куртку и темную шапку. Сейчас подозреваемого ищут. В пресс-службе СКР отказались от комментария по теме.

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Неизвестный мужчина в маске пытался изнасиловать 19-летнюю студентку в Екатеринбурге. Сейчас подозреваемого ищут, сообщил URA.RU источник. «Мужчина поздним вечером в Октябрьском районе набросился на девушку, которая учится в одном из техникумов города. Он скрывал свое лицо под черной маской и попытался изнасиловать студентку», — рассказал собеседник агентства. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, где дала словесный портрет своего обидчика. Он неславянской внешности, рост около 170 см, на лице щетина, одет в синюю куртку и темную шапку. Сейчас подозреваемого ищут. В пресс-службе СКР отказались от комментария по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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