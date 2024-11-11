Незнакомец в маске пытался изнасиловать студентку в Екатеринбурге

12 ноября 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Мужчина прятал лицо под черной маской и выискивал жертв (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Неизвестный мужчина в маске пытался изнасиловать 19-летнюю студентку в Екатеринбурге. Сейчас подозреваемого ищут, сообщил URA.RU источник. «Мужчина поздним вечером в Октябрьском районе набросился на девушку, которая учится в одном из техникумов города. Он скрывал свое лицо под черной маской и попытался изнасиловать студентку», — рассказал собеседник агентства. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, где дала словесный портрет своего обидчика. Он неславянской внешности, рост около 170 см, на лице щетина, одет в синюю куртку и темную шапку. Сейчас подозреваемого ищут. В пресс-службе СКР отказались от комментария по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестный мужчина в маске пытался изнасиловать 19-летнюю студентку в Екатеринбурге. Сейчас подозреваемого ищут, сообщил URA.RU источник. «Мужчина поздним вечером в Октябрьском районе набросился на девушку, которая учится в одном из техникумов города. Он скрывал свое лицо под черной маской и попытался изнасиловать студентку», — рассказал собеседник агентства. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, где дала словесный портрет своего обидчика. Он неславянской внешности, рост около 170 см, на лице щетина, одет в синюю куртку и темную шапку. Сейчас подозреваемого ищут. В пресс-службе СКР отказались от комментария по теме.