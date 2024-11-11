Незнакомец в маске пытался изнасиловать студентку в Екатеринбурге

Неизвестный мужчина в маске пытался изнасиловать 19-летнюю студентку в Екатеринбурге. Сейчас подозреваемого ищут, сообщил URA.RU источник.
«Мужчина поздним вечером в Октябрьском районе набросился на девушку, которая учится в одном из техникумов города. Он скрывал свое лицо под черной маской и попытался изнасиловать студентку», — рассказал собеседник агентства.
Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы, где дала словесный портрет своего обидчика. Он неславянской внешности, рост около 170 см, на лице щетина, одет в синюю куртку и темную шапку. Сейчас подозреваемого ищут. В пресс-службе СКР отказались от комментария по теме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!