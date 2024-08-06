Жители ХМАО стали чаще менять имена

Около тысячи жителей ХМАО поменяли имена, фамилии и отчества с начала 2024 года. Показатель вырос почти на 15% в сравнении с аналогичным периодом за предыдущий год. О статистике URA.RU сообщил департамент внутренней политики ХМАО.
«За первое полугодие 2024 года органами ЗАГС муниципальных образований автономного округа произведена государственная регистрация перемены имени в количестве 981 акта. Акт гражданского состояния по перемени имени включает в себя изменение фамилии, собственно имени и/или отчества», — рассказали агентству в департаменте.
Согласно данным департамента административного обеспечения ХМАО, за первые шесть месяцев 2023 года в округе было зарегистрировано 855 актов по перемене имени. В 2024 году показатель увеличился на 126 актов.
Ранее URA.RU сообщало о самых популярных именах новорожденных в ХМАО. Мальчиков чаще всего называли Мухаммад, а девочек — София.
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