Жители ХМАО стали чаще менять имена

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В ХМАО зарегистрирован 981 акт по перемене имени с начала 2024 года
В ХМАО зарегистрирован 981 акт по перемене имени с начала 2024 года Фото:

Около тысячи жителей ХМАО поменяли имена, фамилии и отчества с начала 2024 года. Показатель вырос почти на 15% в сравнении с аналогичным периодом за предыдущий год. О статистике URA.RU сообщил департамент внутренней политики ХМАО.

«За первое полугодие 2024 года органами ЗАГС муниципальных образований автономного округа произведена государственная регистрация перемены имени в количестве 981 акта. Акт гражданского состояния по перемени имени включает в себя изменение фамилии, собственно имени и/или отчества», — рассказали агентству в департаменте.

Согласно данным департамента административного обеспечения ХМАО, за первые шесть месяцев 2023 года в округе было зарегистрировано 855 актов по перемене имени. В 2024 году показатель увеличился на 126 актов.

Ранее URA.RU сообщало о самых популярных именах новорожденных в ХМАО. Мальчиков чаще всего называли Мухаммад, а девочек — София.

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Около тысячи жителей ХМАО поменяли имена, фамилии и отчества с начала 2024 года. Показатель вырос почти на 15% в сравнении с аналогичным периодом за предыдущий год. О статистике URA.RU сообщил департамент внутренней политики ХМАО. «За первое полугодие 2024 года органами ЗАГС муниципальных образований автономного округа произведена государственная регистрация перемены имени в количестве 981 акта. Акт гражданского состояния по перемени имени включает в себя изменение фамилии, собственно имени и/или отчества», — рассказали агентству в департаменте. Согласно данным департамента административного обеспечения ХМАО, за первые шесть месяцев 2023 года в округе было зарегистрировано 855 актов по перемене имени. В 2024 году показатель увеличился на 126 актов. Ранее URA.RU сообщало о самых популярных именах новорожденных в ХМАО. Мальчиков чаще всего называли Мухаммад, а девочек — София.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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