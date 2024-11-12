Выпуск челябинского пива за год вырос в два раза

В Челябинской области за год удвоилось производство пива. Такие данные привел Челябинскстат по итогам девяти месяцев.
«Производство пива, кроме отходов пивоварения. Январь-сентябрь 2024 года к тому же периоду 2023 года — в два раза», — отмечено в отчете ведомства.
По отношению сентября к сентябрю рост еще выше — в 2,2 раза. Производители отметили URA.RU, что спрос увеличился, однако на увеличение производства вниз давят повышенные требования государства и рост акциза.
«Пивоварне трудно за год в два раза нарастить мощности. Допускаю, что на статистике могла отразиться деятельность Росалкогольрегулирования. Пивоварни активно проверяют, и так продолжится до мая. Некоторые производства вышли из тени и стали показывать свои объемы в официальных отчетах», — прокомментировал URA.RU председатель Союза пивоваров Южного Урала Илья Ройтенберг.
Платежная нагрузка на пивоваров увеличилась. В 2025 году рост акциза составит четыре рубля за литр пива, хотя в предыдущие году рост составлял по рублю за период. Кроме того, государство предложило методику расчета емкости, согласно которой пиво должно созревать в два раза быстрей, чем происходит в условиях реального производства. Объемы в целях взимания платежей рассчитывают исходя из установленной формулы.
«Многое зависит от сегмента пивоварен. По динамике продаж в нише крафтового пива отмечу, что у кого-то объем действительно вырос, но не у всех. О двукратном росте говорить не готов», — заметил URA.RU основатель бренда Lapochka в Аше Антон Балыклов.
На челябинском заводе «УТК крафт», занимающемся поточным выпуском пива, URA.RU указали на повышательный тренд. Конкретные показатели динамики не привели, но заметили, что дистрибьюторы увеличили спрос. Челябинский напиток продается, кроме домашнего региона, в Свердловской области и Башкортостане. Больше остальных выросли продажи некрепкого нефильтрованного пива.
Ройтенберг считает, что повышенные требования к пивоварам будут способствовать перестройке рынка. Мелкие производители с него уйдут, освободив место более крупным конкурентам. В этом случае рост производственных показателей будет сопровождаться снижением разнообразия в представленном на торговых полках ассортименте.
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